***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2020 10:20
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833148
BIST
13:1187.772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -353,25
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
13:116,5339
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0845
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5360
En Düşük
6,4403
13:117,2280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0431
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2400
En Düşük
7,1420
13:11340,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,34
|Açılış
|: 340,42
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
340,71
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|5,72
|27.016.934
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.615.736
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.533.120
|% 9,95
|
|MAALT
|54,40
|1.853.918
|% 9,94
|
|GEDIK
|17,36
|4.938.516
|% 9,94
|
|GLRYH
|2,16
|274.160
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|299.037
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|1.678.096
|% -9,84
|
|ETILR
|1,71
|97.019
|% -9,52
|
|MMCAS
|0,81
|446
|% -8,99
|
|THYAO
|8,60
|393.975.281
|% -2,93
|
|PGSUS
|31,50
|288.994.386
|% -8,80
|
|ASELS
|23,24
|288.413.967
|% 0,52
|
|GARAN
|7,98
|240.420.183
|% 1,27
|
|SASA
|7,70
|228.701.440
|% 6,06
|
|IHLGM
|0,90
|83.648.008
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,91
|119.172.436
|% -1,04
|
|IHLAS
|0,47
|29.083.727
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,68
|159.965.595
|% 3,47
|
|THYAO
|8,60
|393.975.281
|% -2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0590
|8,0994
|% 0,72
|
|Frank
|6,7972
|6,8382
|% 0,58
|
|Riyal
|1,7320
|1,7407
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.623
|-5,94
|
|Altın Gr.
|339
|339
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,04
|14,10
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|26,45
|26,45
|-1,50
|