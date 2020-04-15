***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 10:58
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838220
BIST
10:5795.928
En Yüksek
|Değişim
|: -2,66%
|| -2.621,37
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
95.928
10:576,8474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0310
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8525
En Düşük
6,8079
10:577,4917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5008
En Düşük
7,4578
10:57377,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,76
|Açılış
|: 377,00
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|EPLAS
|15,12
|73.619
|% 9,96
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|EKIZ
|3,80
|1.145.810
|% 9,83
|
|GLRYH
|4,04
|576.807
|% 9,78
|
|RTALB
|8,60
|9.257.423
|% 9,28
|
|DOKTA
|24,30
|868.944
|% -9,93
|
|SELGD
|2,01
|237.825
|% -9,87
|
|BURVA
|17,04
|699.468
|% -9,79
|
|EDIP
|1,67
|690.048
|% -9,73
|
|DOCO
|399,00
|37.817.145
|% -9,73
|
|THYAO
|10,52
|778.512.364
|% -3,49
|
|ASELS
|26,10
|622.233.512
|% -4,33
|
|PGSUS
|60,35
|325.673.463
|% -2,03
|
|GARAN
|8,43
|251.262.791
|% -1,75
|
|EREGL
|7,78
|131.268.596
|% -0,64
|
|THYAO
|10,52
|778.512.364
|% -3,49
|
|YKBNK
|1,99
|110.803.649
|% -2,45
|
|ALBRK
|1,18
|57.492.456
|% -1,67
|
|IHLAS
|0,62
|30.044.853
|% -7,46
|
|METRO
|1,30
|55.218.202
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5492
|8,5920
|% -0,37
|
|Frank
|7,0763
|7,1190
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8166
|1,8257
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-14,47
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|2.405
|2.465
|-14,90
|
|Tam
|2.472
|2.537
|-15,40
|
|Yarım
|1.202
|1.235
|-7,50
|
|Çeyrek
|603
|617
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,48
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|28,95
|28,95
|-0,65
|