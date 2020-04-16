***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 10:04
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838489
BIST
12:5495.971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 116,24
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
12:546,9273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9273
En Düşük
6,8896
12:547,5259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0172
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
12:54383,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,96
|Açılış
|: 383,45
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
384,01
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.671.371
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|55.491.300
|% -9,93
|
|DOCO
|359,00
|65.768.755
|% -9,75
|
|PENGD
|3,75
|163.588.881
|% -9,20
|
|CLEBI
|78,45
|23.716.901
|% -8,94
|
|PGSUS
|51,15
|767.107.912
|% -7,75
|
|THYAO
|10,19
|550.810.212
|% -1,64
|
|ASELS
|26,60
|467.171.079
|% 0,61
|
|ECILC
|4,65
|435.710.771
|% 6,41
|
|MGROS
|29,78
|343.999.796
|% 3,19
|
|ECILC
|4,65
|435.710.771
|% 6,41
|
|IHLAS
|0,59
|34.065.086
|% -3,28
|
|IHLGM
|1,01
|57.538.923
|% -0,98
|
|THYAO
|10,19
|550.810.212
|% -1,64
|
|IHEVA
|1,92
|99.287.456
|% -8,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6137
|8,6569
|% -0,19
|
|Frank
|7,1249
|7,1678
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8366
|1,8458
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|6,11
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,96
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.519
|14,70
|
|Tam
|2.530
|2.592
|15,10
|
|Yarım
|1.231
|1.261
|7,30
|
|Çeyrek
|617
|631
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,49
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|28,34
|28,34
|0,65
|