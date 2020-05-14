***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.05.2020 10:25
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844884
BIST
10:4299.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -201,38
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.380
En Düşük
99.564
10:426,9649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0105
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
10:427,5349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0038
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5213
10:42384,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,12
|Açılış
|: 384,06
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|EPLAS
|15,73
|37.264
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|127.083
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|3.276.421
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|3.276.421
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|78.364
|% 10,00
|
|SERVE
|4,09
|377.527
|% -9,91
|
|SAFKR
|4,20
|382.070
|% -6,46
|
|BMELK
|3,90
|180.395
|% -6,02
|
|BEYAZ
|3,91
|114.774
|% -6,01
|
|HATEK
|10,04
|2.052.870
|% -5,10
|
|ASELS
|29,00
|294.219.432
|% 1,19
|
|GARAN
|7,81
|217.086.029
|% -1,14
|
|ECILC
|6,46
|175.473.014
|% 8,39
|
|TTKOM
|7,42
|113.729.954
|% -1,46
|
|ISFIN
|3,87
|100.080.420
|% 0,00
|
|YGYO
|0,62
|24.709.493
|% 5,08
|
|KRDMD
|2,44
|70.539.013
|% 0,00
|
|GARAN
|7,81
|217.086.029
|% -1,14
|
|ECILC
|6,46
|175.473.014
|% 8,39
|
|ISFIN
|3,87
|100.080.420
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4744
|8,5169
|% -0,42
|
|Frank
|7,1226
|7,1655
|% -0,32
|
|Riyal
|1,8466
|1,8558
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|0,25
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.545
|2.578
|-5,70
|
|Yarım
|1.242
|1.260
|-2,80
|
|Çeyrek
|621
|630
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|15,53
|15,59
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|29,92
|29,92
|0,73
|