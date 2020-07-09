***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 11:36
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858172
BIST
11:28118.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -344,70
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
118.354
11:286,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,8960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8679
En Düşük
6,8526
11:287,7891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0139
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
11:28400,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,52
|Açılış
|: 400,43
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,66
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|35.553.404
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.198.950
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|24.957.506
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|4.190.536
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|41.745.999
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|8.368.897
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|31.371.178
|% -9,93
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|MRGYO
|2,43
|8.341.526
|% -9,67
|
|EDIP
|2,45
|7.920.609
|% -8,92
|
|THYAO
|11,74
|1.084.115.548
|% 3,80
|
|EKGYO
|2,26
|533.838.918
|% -0,88
|
|SISE
|6,49
|518.128.050
|% 1,88
|
|TRKCM
|4,58
|456.459.151
|% 6,26
|
|KRDMD
|3,26
|449.897.586
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,26
|533.838.918
|% -0,88
|
|KRDMD
|3,26
|449.897.586
|% -0,31
|
|TRKCM
|4,58
|456.459.151
|% 6,26
|
|THYAO
|11,74
|1.084.115.548
|% 3,80
|
|IHLGM
|1,80
|150.077.469
|% -3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6545
|8,6979
|% 0,37
|
|Frank
|7,2954
|7,3394
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|5,75
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,43
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.614
|8,30
|
|Tam
|2.668
|2.682
|8,50
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,10
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,02
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,20
|43,20
|-0,10
|