***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 14:38
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885744
BIST
17:271.148
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 14,48
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.149
En Düşük
1.123
17:278,4959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0558
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5468
En Düşük
8,4096
17:279,9569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1336
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0092
En Düşük
9,7754
17:27521,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 7,14
|Açılış
|: 521,52
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
524,30
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler17:27
|KARTN
|2.193,40
|254.334.014
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|72.112.167
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.152.739
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|SISE
|6,39
|1.125.475.915
|% 0,47
|
|PETKM
|4,23
|1.118.433.827
|% 3,17
|
|TSKB
|2,30
|924.250.716
|% -9,80
|
|ODAS
|3,24
|630.966.992
|% 1,57
|
|THYAO
|9,42
|505.800.862
|% 0,11
|
|EKGYO
|1,73
|344.017.707
|% -0,57
|
|ODAS
|3,24
|630.966.992
|% 1,57
|
|IHLGM
|1,22
|126.952.636
|% -2,40
|
|HLGYO
|2,37
|144.701.961
|% 3,04
|
|OSTIM
|4,36
|154.297.126
|% 6,34
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4908
|8,4959
|% 0,66
|
|Euro
|9,9490
|9,9569
|% 1,36
|
|Sterlin
|11,0497
|11,1052
|% 1,67
|
|Frank
|9,2801
|9,3360
|% 1,50
|
|Riyal
|2,2655
|2,2768
|% 0,96
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|9,31
|
|Altın Gr.
|521
|522
|7,14
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,11
|
|B. Petrol
|40,16
|40,16
|1,19
|
Seans Raporu
17:27
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17:40
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17:40XU100
Endeks 1, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 18, 216.00 milyon TL de