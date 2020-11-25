***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2020 10:19
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889899
BIST
13:041.337
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 16,50
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.340
En Düşük
1.328
13:047,9617
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0437
|Açılış
|: 7,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
13:049,4710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0534
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
13:04463,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,40
|Açılış
|: 463,94
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler13:02
|RODRG
|14,08
|2.445.718
|% 10,00
|
|CLEBI
|99,05
|57.183.321
|% 9,99
|
|POLTK
|425,90
|444.214
|% 9,99
|
|ERBOS
|36,58
|52.013.284
|% 9,98
|
|QNBFB
|76,65
|15.366.478
|% 9,97
|
|KENT
|427,80
|417.533
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|11.407.387
|% -9,98
|
|SANFM
|15,17
|88.411
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.748.750
|% -9,96
|
|TACTR
|11,00
|698.115
|% -8,33
|
|THYAO
|12,28
|2.441.408.849
|% 3,80
|
|KRDMD
|5,12
|2.224.278.077
|% 4,07
|
|GARAN
|9,17
|1.580.802.145
|% 1,33
|
|SISE
|7,10
|756.886.921
|% 1,00
|
|TUPRS
|93,10
|756.232.592
|% 3,33
|
|KRDMD
|5,12
|2.224.278.077
|% 4,07
|
|TSKB
|2,75
|703.337.795
|% 5,36
|
|THYAO
|12,28
|2.441.408.849
|% 3,80
|
|EKGYO
|2,12
|430.006.966
|% 0,00
|
|GARAN
|9,17
|1.580.802.145
|% 1,33
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9582
|7,9612
|% -0,55
|
|Euro
|9,4678
|9,4711
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,5839
|10,6369
|% -0,75
|
|Frank
|8,6865
|8,7388
|% -0,73
|
|Riyal
|2,1155
|2,1261
|% -0,59
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|3,66
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|3.089
|3.136
|11,00
|
|Tam
|3.070
|3.148
|8,52
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|4,12
|
|Çeyrek
|744
|761
|2,06
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,02
|0,03
|
|B. Petrol
|48,32
|48,32
|0,54
|