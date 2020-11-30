***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 17:54
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890605
BIST
17:441.289
En Yüksek
|Değişim
|: -2,98%
|| -39,58
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.286
17:447,8241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0104
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
17:449,3914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0398
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
17:44444,12
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -5,43
|Açılış
|: 444,12
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler17:42
|SELEC
|12,54
|188.092.137
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|5.279.287
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.488.612
|% 9,99
|
|CRFSA
|113,60
|22.774.513
|% 9,97
|
|QNBFL
|142,40
|6.862.948
|% -9,99
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|QNBFB
|78,70
|14.114.090
|% -9,95
|
|YESIL
|69,60
|21.269.962
|% -9,90
|
|HLGYO
|3,11
|205.604.893
|% -9,86
|
|EKGYO
|2,18
|2.256.708.937
|% 0,46
|
|GARAN
|8,83
|2.203.757.776
|% -3,81
|
|PETKM
|4,22
|1.667.188.983
|% -0,24
|
|ECILC
|7,25
|1.149.399.887
|% 4,77
|
|THYAO
|11,49
|1.068.317.036
|% -3,69
|
|EKGYO
|2,18
|2.256.708.937
|% 0,46
|
|PETKM
|4,22
|1.667.188.983
|% -0,24
|
|YKBNK
|2,87
|868.364.668
|% -4,01
|
|TSKB
|2,23
|668.866.575
|% -7,47
|
|TEKTU
|2,00
|607.713.062
|% 0,50
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8075
|7,8133
|% -0,01
|
|Euro
|9,3682
|9,3780
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,3983
|10,4505
|% 0,39
|
|Frank
|8,5998
|8,6516
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0747
|2,0851
|% -0,12
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-16,47
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-5,05
|
|Cumhuriyet
|2.949
|2.993
|-47,00
|
|Tam
|2.934
|3.008
|-49,39
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|-23,89
|
|Çeyrek
|711
|728
|-11,95
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,20
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|5,54
|5,55
|-0,15
|
|B. Petrol
|48,02
|48,02
|-0,23
|