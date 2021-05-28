***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2021 10:01
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938597
BIST
11:231.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.418
En Düşük
1.401
11:238,5674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0692
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5995
En Düşük
8,4921
11:2310,4578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0692
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
11:23520,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,97
|Açılış
|: 520,22
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
522,56
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler11:23
|UZERB
|46,18
|61.466
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|31.081.479
|% 9,72
|
|IZTAR
|22,38
|11.928.321
|% 9,60
|
|TUCLK
|11,45
|46.186.463
|% 6,81
|
|SRVGY
|88,00
|13.790.158
|% 6,54
|
|AYES
|19,98
|416.903
|% -10,00
|
|CASA
|131,00
|218.901
|% -9,97
|
|KUTPO
|40,12
|73.096.711
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|34.037.043
|% -9,93
|
|MERIT
|209,10
|203.663
|% -9,72
|
|THYAO
|12,92
|487.784.499
|% -1,00
|
|GARAN
|8,00
|477.301.363
|% 0,50
|
|EREGL
|19,13
|345.168.012
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,15
|300.334.712
|% -0,46
|
|KOZAL
|121,40
|245.152.819
|% -1,62
|
|YKBNK
|2,15
|300.334.712
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,87
|174.995.798
|% -1,06
|
|GARAN
|8,00
|477.301.363
|% 0,50
|
|THYAO
|12,92
|487.784.499
|% -1,00
|
|VAKBN
|3,53
|117.834.100
|% -0,84
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5642
|8,5674
|% 0,81
|
|Euro
|10,4402
|10,4578
|% 0,67
|
|Sterlin
|12,1135
|12,1743
|% 0,67
|
|Frank
|9,4912
|9,5484
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2742
|2,2856
|% 0,66
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-3,46
|
|Altın Gr.
|520
|520
|1,86
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,01
|
|B. Petrol
|69,21
|69,21
|0,01
|