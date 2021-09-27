***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2021 10:00
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965279
BIST
10:311.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,74
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.396
En Düşük
1.392
10:318,8696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 8,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
8,8933
En Düşük
8,8502
10:3110,3848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0487
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4434
En Düşük
10,3698
10:31501,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,02
|Açılış
|: 501,07
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
497,85
BIST En Aktif Hisseler10:29
|ORCAY
|17,32
|17.215.575
|% 9,97
|
|INVEO
|104,20
|4.532.283
|% 9,97
|
|RALYH
|5,64
|2.641.658
|% 9,94
|
|GEDIK
|7,35
|8.042.037
|% 9,87
|
|OYLUM
|12,75
|9.367.090
|% 9,63
|
|PENTA
|170,60
|3.992.605
|% -4,96
|
|BJKAS
|5,86
|30.547.038
|% -4,72
|
|AGYO
|2,84
|6.703.466
|% -4,05
|
|BASGZ
|26,62
|23.024.989
|% -3,83
|
|ISKPL
|6,29
|3.225.031
|% -3,38
|
|GARAN
|8,84
|255.677.506
|% 0,23
|
|THYAO
|13,56
|228.861.835
|% -0,44
|
|PETKM
|6,37
|122.456.491
|% 1,76
|
|EREGL
|17,00
|102.814.374
|% 0,83
|
|TUPRS
|111,90
|92.163.853
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,33
|78.141.921
|% 0,43
|
|GARAN
|8,84
|255.677.506
|% 0,23
|
|PETKM
|6,37
|122.456.491
|% 1,76
|
|THYAO
|13,56
|228.861.835
|% -0,44
|
|KIMMR
|3,96
|62.070.526
|% -1,49
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8650
|8,8666
|% 0,01
|
|Euro
|10,3805
|10,3846
|% -0,47
|
|Sterlin
|12,0920
|12,1527
|% 0,04
|
|Frank
|9,5292
|9,5866
|% -0,25
|
|Riyal
|2,3560
|2,3678
|% -0,03
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|9,28
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,11
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|8,00
|
|Tam
|3.287
|3.368
|46,57
|
|Yarım
|1.589
|1.629
|22,53
|
|Çeyrek
|797
|815
|11,27
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,68
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|78,02
|78,02
|0,79
|