***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2021 11:33
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965303
BIST
17:271.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,40
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
17:278,8289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0371
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8214
17:2710,3386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0949
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
17:27497,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,45
|Açılış
|: 497,60
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler17:25
|PKENT
|2.601,20
|24.890.675
|% 10,00
|
|GARFA
|14,97
|11.252.416
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,52
|7.826.834
|% 9,98
|
|ORCAY
|17,32
|18.972.759
|% 9,97
|
|YEOTK
|80,50
|63.601.172
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KTSKR
|49,90
|21.831.439
|% -7,16
|
|KIMMR
|3,77
|188.928.943
|% -6,22
|
|VBTYZ
|18,86
|45.080.141
|% -5,79
|
|GARAN
|8,89
|1.176.676.340
|% 0,79
|
|THYAO
|13,61
|1.064.077.510
|% -0,07
|
|BIOEN
|37,64
|547.075.909
|% 0,00
|
|TUPRS
|111,80
|509.370.031
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,34
|467.236.524
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,34
|467.236.524
|% 0,86
|
|GARAN
|8,89
|1.176.676.340
|% 0,79
|
|EKGYO
|1,78
|174.332.585
|% -0,56
|
|THYAO
|13,61
|1.064.077.510
|% -0,07
|
|KRDMD
|6,38
|430.948.635
|% 2,08
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8263
|8,8291
|% -0,42
|
|Euro
|10,3347
|10,3400
|% -0,90
|
|Sterlin
|12,0801
|12,1407
|% -0,06
|
|Frank
|9,5037
|9,5610
|% -0,51
|
|Riyal
|2,3462
|2,3580
|% -0,44
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|1,51
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|78,80
|78,80
|1,57
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
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17:38XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 10, 683.00 milyon TL de
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17:38VKFYO
Yüzde 4.25 oranında artışla 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 673, 975 adet işlem
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17:37PGSUS
Yüzde 4.53 oranında artışla 75.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 136, 591 adet işlem
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17:36GARFA
Yüzde 9.99 oranında artışla 14.97 lira fiyatla işlem gören hissede 767, 138 adet işlem
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17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, BIMAS, TCELL