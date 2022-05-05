***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2022 10:38
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026527
BIST
11:522.473
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 42,48
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.475
En Düşük
2.460
11:5214,8504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1176
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8534
En Düşük
14,7014
11:5215,7703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1106
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7703
En Düşük
15,6227
11:52903,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 13,20
|Açılış
|: 903,30
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
905,82
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler11:52
|IMASM
|18,15
|5.222.663
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|465.898
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|10.466.035
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.341.701
|% 9,96
|
|GARFA
|15,25
|4.618.334
|% 9,95
|
|LIDER
|20,94
|77.534.299
|% -8,40
|
|TSPOR
|5,25
|101.305.123
|% -7,08
|
|DITAS
|26,82
|13.944.765
|% -6,55
|
|AKGRT
|3,18
|25.465.781
|% -5,64
|
|SANFM
|36,42
|15.874.219
|% -5,30
|
|THYAO
|42,24
|1.135.992.836
|% 2,38
|
|SISE
|18,32
|732.147.414
|% 1,10
|
|KRDMD
|15,65
|632.178.608
|% 3,23
|
|KOZAL
|178,10
|571.337.472
|% 3,43
|
|TUPRS
|247,20
|551.529.555
|% 5,55
|
|ODAS
|2,61
|404.699.793
|% 6,53
|
|YKBNK
|4,97
|451.046.118
|% 2,05
|
|EKGYO
|2,73
|213.773.291
|% 2,63
|
|AKBNK
|9,02
|461.999.366
|% 1,12
|
|DOHOL
|3,53
|169.569.173
|% 2,02
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8471
|14,8504
|% 0,80
|
|Euro
|15,7577
|15,7703
|% 0,71
|
|Sterlin
|18,5726
|18,6657
|% 0,13
|
|Frank
|15,1187
|15,2098
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9470
|3,9668
|% 0,86
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|13,34
|
|Altın Gr.
|903
|903
|12,72
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,96
|0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,14
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