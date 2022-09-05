***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.09.2022 13:37
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060129
BIST
13:293.323
En Yüksek
|Değişim
|: 3,12%
|| 100,53
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.324
En Düşük
3.248
13:2918,2296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0296
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
13:2918,1161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0028
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
13:291.004,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,93
|Açılış
|: 1.004,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler13:27
|KRDMD
|12,88
|2.703.097.946
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|32.659.178
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|37.750.391
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.216.772
|% 9,97
|
|BRMEN
|3,65
|1.919.465
|% 9,94
|
|MTRKS
|42,78
|48.294.238
|% -9,97
|
|ULUSE
|133,60
|45.506.040
|% -6,18
|
|DOGUB
|10,58
|11.484.241
|% -6,12
|
|MOBTL
|2,30
|157.188.141
|% -5,74
|
|BJKAS
|8,12
|142.722.641
|% -4,36
|
|EREGL
|30,64
|4.837.378.877
|% 8,73
|
|THYAO
|73,45
|4.095.851.929
|% 2,30
|
|YKBNK
|8,11
|3.882.114.944
|% 3,84
|
|EKGYO
|4,38
|3.183.928.718
|% 8,15
|
|AKBNK
|13,44
|3.099.840.549
|% 3,15
|
|EKGYO
|4,38
|3.183.928.718
|% 8,15
|
|YKBNK
|8,11
|3.882.114.944
|% 3,84
|
|AKBNK
|13,44
|3.099.840.549
|% 3,15
|
|KRDMD
|12,88
|2.703.097.946
|% 9,99
|
|ISCTR
|9,26
|1.916.583.717
|% 4,75
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2112
|18,2390
|% 0,21
|
|Euro
|18,1043
|18,1140
|% -0,03
|
|Sterlin
|20,9218
|21,0267
|% 0,15
|
|Frank
|18,5110
|18,6225
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8313
|4,8556
|% 0,09
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|2,10
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|2,13
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|8,00
|
|Tam
|6.769
|6.820
|55,00
|
|Yarım
|3.299
|3.334
|27,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.667
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,24
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,08
|
|B. Petrol
|95,72
|95,72
|2,70
|