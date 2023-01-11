***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:00
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099830
BIST
11:174.986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -2,39
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
11:1718,7904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0166
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
11:1720,1777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0160
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
11:171.137,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,60
|Açılış
|: 1.137,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler11:15
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|SANEL
|22,46
|5.190.013
|% 6,95
|
|ARMDA
|252,70
|22.828.640
|% 6,85
|
|PKENT
|143,50
|23.523.333
|% 6,38
|
|KLGYO
|3,16
|114.133.060
|% 6,04
|
|POLTK
|1.737,60
|18.321.048
|% -10,00
|
|FLAP
|12,18
|40.999.042
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,11
|235.885.645
|% -9,05
|
|GOZDE
|21,40
|201.504.159
|% -8,55
|
|THYAO
|131,40
|3.443.950.945
|% 0,15
|
|ASELS
|57,40
|1.911.847.339
|% -1,29
|
|EREGL
|38,28
|1.850.572.181
|% 1,11
|
|TUPRS
|483,40
|1.384.683.449
|% 1,70
|
|KRDMD
|18,21
|1.338.487.489
|% 0,39
|
|EKGYO
|8,51
|1.092.496.772
|% 0,12
|
|KATMR
|2,11
|235.885.645
|% -9,05
|
|YKBNK
|9,56
|814.102.125
|% 0,31
|
|KRDMD
|18,21
|1.338.487.489
|% 0,39
|
|SKBNK
|2,72
|185.580.688
|% -0,37
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7823
|18,7902
|% 0,09
|
|Euro
|20,1738
|20,1802
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,7512
|22,8653
|% 0,03
|
|Frank
|20,2827
|20,4049
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9860
|5,0110
|% 0,01
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|4,39
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|2,35
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.678
|7.745
|10,00
|
|Yarım
|3.729
|3.789
|5,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.894
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,45
|0,18
|
|B. Petrol
|79,67
|79,67
|-0,43
|