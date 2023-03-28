***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.03.2023 10:56
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128371
BIST
12:444.936
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -61,99
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.914
12:4419,1138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0269
|Açılış
|: 19,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,2766
En Düşük
19,0703
12:4420,6891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0695
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
20,8449
En Düşük
20,5380
12:441.199,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,28
|Açılış
|: 1.199,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.214,80
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler12:44
|TDGYO
|11,33
|5.648.291
|% 10,00
|
|EKSUN
|65,00
|1.119.300
|% 9,98
|
|ULAS
|13,12
|9.564.246
|% 9,97
|
|ZEDUR
|54,45
|488.417
|% 9,96
|
|IHAAS
|173,50
|5.186.609
|% 9,95
|
|CANTE
|47,34
|231.424.190
|% -10,00
|
|SANEL
|15,81
|24.543.320
|% -9,97
|
|GMTAS
|9,96
|78.261.526
|% -9,95
|
|ONCSM
|133,10
|32.827.407
|% -9,33
|
|EMKEL
|9,28
|28.525.398
|% -7,39
|
|AKFYE
|22,60
|4.021.918.925
|% 7,82
|
|YYLGD
|33,16
|2.601.706.492
|% 5,94
|
|ASTOR
|57,70
|2.235.855.232
|% -4,94
|
|EREGL
|36,90
|1.085.318.330
|% -1,28
|
|ISCTR
|13,61
|1.038.765.776
|% -0,07
|
|AKFYE
|22,60
|4.021.918.925
|% 7,82
|
|EKGYO
|6,64
|567.595.533
|% -3,49
|
|YYLGD
|33,16
|2.601.706.492
|% 5,94
|
|ISCTR
|13,61
|1.038.765.776
|% -0,07
|
|YKBNK
|9,99
|607.202.911
|% -1,58
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1076
|19,1138
|% 0,14
|
|Euro
|20,6759
|20,6891
|% 0,34
|
|Sterlin
|23,4065
|23,5239
|% 0,09
|
|Frank
|20,7359
|20,8609
|% -0,14
|
|Riyal
|5,0729
|5,0984
|% 0,11
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-4,78
|
|Altın Gr.
|1.199
|1.199
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|8.117
|8.240
|15,00
|
|Tam
|8.133
|8.221
|-20,00
|
|Yarım
|3.987
|4.023
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.994
|2.011
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,06
|-0,12
|
|B. Petrol
|78,06
|78,06
|0,30
|