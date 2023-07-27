***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.07.2023 13:31
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175757
BIST
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13:586.813
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 69,27
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.766
En Yüksek
6.842
13:5826,9567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0497
|Açılış
|: 26,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
13:5830,0557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,2022
|Açılış
|: 30,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0773
En Düşük
29,7097
13:581.713,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,40
|Açılış
|: 1.713,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.701,70
BIST En Aktif Hisseler13:58
|KTLEV
|32,56
|135.402.014
|% 10,00
|
|CVKMD
|255,20
|659.550.990
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|118.911.612
|% 10,00
|
|ZEDUR
|73,20
|42.207.145
|% 9,99
|
|GSDHO
|4,96
|172.844.803
|% 9,98
|
|PENTA
|27,18
|956.775.945
|% -10,00
|
|EUYO
|11,79
|8.647.261
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|5.713.941
|% -9,99
|
|FORTE
|72,80
|165.782.615
|% -6,19
|
|EKIZ
|23,18
|1.149.226
|% -4,14
|
|KOZAL
|29,42
|6.978.044.418
|% 4,92
|
|YKBNK
|13,01
|4.537.289.285
|% 2,20
|
|CANTE
|18,72
|4.366.490.759
|% 6,12
|
|KOZAA
|63,80
|4.020.518.727
|% 5,11
|
|THYAO
|224,00
|3.900.133.245
|% -0,04
|
|YKBNK
|13,01
|4.537.289.285
|% 2,20
|
|EKGYO
|8,48
|2.219.752.301
|% 1,92
|
|CANTE
|18,72
|4.366.490.759
|% 6,12
|
|KOZAL
|29,42
|6.978.044.418
|% 4,92
|
|ODAS
|11,27
|1.814.102.289
|% 3,97
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9512
|26,9567
|% 0,18
|
|Euro
|30,0315
|30,0557
|% 0,68
|
|Sterlin
|34,8314
|35,0061
|% 0,31
|
|Frank
|31,3457
|31,5345
|% 0,66
|
|Riyal
|7,1636
|7,1995
|% 0,14
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|4,14
|
|Altın Gr.
|1.712
|1.713
|6,02
|
|Cumhuriyet
|11.404
|11.576
|27,00
|
|Tam
|11.152
|11.228
|-27,00
|
|Yarım
|5.567
|5.640
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.792
|2.820
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,07
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|21,71
|21,73
|0,15
|
|B. Petrol
|83,05
|83,05
|0,49
|