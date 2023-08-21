***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2023 10:06
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187503
BIST
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14:047.665
En Düşük
|Değişim
|: 2,01%
|| 151,33
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.674
14:0427,1606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0917
|Açılış
|: 27,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
14:0429,6653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1916
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6653
En Düşük
29,1877
14:041.649,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.649,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.656,78
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler14:00
|EKSUN
|96,80
|902.882.771
|% 10,00
|
|TATEN
|29,92
|6.116.635
|% 10,00
|
|RTALB
|14,85
|47.993.564
|% 10,00
|
|ULKER
|53,35
|659.880.786
|% 10,00
|
|YGYO
|2,86
|93.363.133
|% 10,00
|
|BRMEN
|3,32
|596.691
|% -7,78
|
|CMENT
|123,80
|2.843.067
|% -7,20
|
|MARKA
|11,41
|6.556.836
|% -5,55
|
|DIRIT
|7,40
|649.254
|% -5,13
|
|AVHOL
|115,50
|134.875.454
|% -4,70
|
|EREGL
|43,74
|6.056.068.376
|% 4,39
|
|THYAO
|255,20
|5.984.470.419
|% 1,51
|
|TUPRS
|134,50
|5.124.895.319
|% 5,91
|
|TTKOM
|23,12
|3.653.249.078
|% 6,54
|
|AKBNK
|27,68
|3.174.166.969
|% -3,42
|
|YKBNK
|15,45
|2.626.449.399
|% -2,83
|
|SKBNK
|4,00
|670.861.526
|% -0,50
|
|TTKOM
|23,12
|3.653.249.078
|% 6,54
|
|ZOREN
|5,03
|714.550.695
|% 4,79
|
|EREGL
|43,74
|6.056.068.376
|% 4,39
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1444
|27,1787
|% 0,41
|
|Euro
|29,6438
|29,6626
|% 0,64
|
|Sterlin
|34,4899
|34,6629
|% 0,35
|
|Frank
|30,7407
|30,9259
|% 0,56
|
|Riyal
|7,2233
|7,2595
|% 0,36
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|-0,77
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,49
|
|Cumhuriyet
|11.360
|11.532
|36,00
|
|Tam
|11.121
|11.201
|73,00
|
|Yarım
|5.578
|5.626
|37,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.813
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,96
|19,99
|0,18
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|0,65
|