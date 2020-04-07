***MTRYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.04.2020 09:40
***MTRYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MTRYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835626
BIST
12:4593.784
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 1.712,59
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
12:456,7522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0287
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
12:457,3438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0252
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3572
En Düşük
7,2810
12:45358,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -3,40
|Açılış
|: 358,60
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|146.178.968
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|5.995.089
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.235.565
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|208.467
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|SNGYO
|1,00
|230.723
|% -2,91
|
|EGCYO
|0,35
|47.168
|% -2,78
|
|GARAN
|7,94
|456.775.976
|% 2,32
|
|THYAO
|9,43
|412.135.327
|% 2,84
|
|ASELS
|24,04
|359.995.158
|% 1,43
|
|SASA
|9,67
|306.168.357
|% 4,43
|
|PGSUS
|39,66
|293.316.611
|% 8,30
|
|YKBNK
|1,90
|208.423.092
|% 1,60
|
|IHLGM
|1,07
|76.898.696
|% 0,94
|
|GSRAY
|2,42
|146.178.968
|% 10,00
|
|GARAN
|7,94
|456.775.976
|% 2,32
|
|TSKB
|0,94
|53.865.415
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2806
|8,3222
|% 0,22
|
|Frank
|6,9149
|6,9566
|% 0,28
|
|Riyal
|1,7926
|1,8016
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|-9,72
|
|Altın Gr.
|360
|360
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,24
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,04
|
|B. Petrol
|33,83
|33,83
|0,78
|