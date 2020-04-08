***MTRYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.04.2020 10:14
***MTRYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MTRYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836325
BIST
11:5692.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -51,97
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
11:566,7725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0180
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
11:567,3813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0156
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
11:56359,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,04
|Açılış
|: 359,63
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.028.213
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|40.780.867
|% 9,98
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|IDEAS
|2,65
|246.249
|% 9,50
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|TDGYO
|2,85
|1.285.313
|% -8,95
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|TIRE
|7,03
|49.648.277
|% -7,50
|
|THYAO
|9,50
|351.551.321
|% -0,31
|
|PGSUS
|40,78
|349.763.178
|% 1,24
|
|ASELS
|24,50
|342.280.241
|% 0,41
|
|GARAN
|7,79
|243.015.910
|% -0,26
|
|SASA
|8,80
|234.443.076
|% -1,57
|
|IHLGM
|1,03
|59.840.493
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,26
|123.237.394
|% -3,42
|
|TSPOR
|3,33
|146.511.400
|% -1,19
|
|YKBNK
|1,87
|77.319.405
|% -1,06
|
|TRGYO
|2,32
|94.648.997
|% 2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3188
|8,3605
|% -0,02
|
|Frank
|6,9487
|6,9906
|% 0,01
|
|Riyal
|1,7991
|1,8082
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|3,62
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,14
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,05
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|31,93
|31,93
|0,06
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:10FENER
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 207, 477 adet işlem
-
12:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 66 kaybederek (% -0.02 ) 109, 844
-
12:09
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IHLGM, GSRAY, TSPOR
-
12:09
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, PGSUS, ASELS
-
12:09XU100
Endeks 92, 323 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 3, 756.00 milyon TL de