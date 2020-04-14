***MTRYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.04.2020 09:21
***MTRYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MTRYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837705
BIST
15:4098.027
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 1.627,89
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:406,7976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0269
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7986
En Düşük
6,7646
15:407,4565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0734
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4593
En Düşük
7,3720
15:40377,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 4,64
|Açılış
|: 377,64
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
378,37
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.090.326
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|DOCO
|462,50
|14.217.800
|% 9,99
|
|KLNMA
|48,88
|37.933.539
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|PRZMA
|3,94
|30.267.930
|% -9,43
|
|IHEVA
|2,33
|121.254.229
|% -9,34
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,77
|1.407.497.668
|% 5,69
|
|ASELS
|26,18
|1.182.004.378
|% 4,97
|
|GARAN
|8,63
|712.744.450
|% 2,01
|
|PGSUS
|61,45
|612.774.417
|% 9,73
|
|GSRAY
|2,64
|432.286.456
|% 2,33
|
|GSRAY
|2,64
|432.286.456
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,10
|159.507.794
|% 2,80
|
|IEYHO
|0,61
|88.684.281
|% 1,67
|
|THYAO
|10,77
|1.407.497.668
|% 5,69
|
|YKBNK
|2,04
|228.656.948
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5205
|8,5632
|% 0,97
|
|Frank
|7,0392
|7,0816
|% 1,04
|
|Riyal
|1,8017
|1,8108
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|12,73
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,16
|
|Cumhuriyet
|2.418
|2.477
|33,60
|
|Tam
|2.486
|2.549
|34,70
|
|Yarım
|1.209
|1.241
|16,80
|
|Çeyrek
|607
|621
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|15,59
|15,63
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,06
|
|B. Petrol
|31,20
|31,20
|-0,54
|
Seans Raporu
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