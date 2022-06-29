***MTRYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.06.2022 16:21
***MTRYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MTRYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Tok tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040013
BIST
16:492.457
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -32,78
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
16:4916,6412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0410
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
16:4917,4607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0925
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
16:49974,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,94
|Açılış
|: 974,17
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|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler16:47
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|22.986.163
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|104.038.982
|% 9,96
|
|TURSG
|5,35
|400.064.961
|% 9,86
|
|GZNMI
|41,16
|31.034.797
|% 8,49
|
|LIDFA
|12,60
|62.605.260
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|442.519.151
|% -9,99
|
|SELVA
|7,45
|95.717.331
|% -9,70
|
|YEOTK
|59,20
|74.005.380
|% -8,78
|
|BASCM
|3,90
|610.887
|% -7,14
|
|THYAO
|47,40
|3.895.333.804
|% -1,33
|
|SISE
|21,26
|1.430.159.080
|% -0,75
|
|EREGL
|27,14
|1.220.023.506
|% -1,52
|
|ASELS
|23,14
|1.106.520.061
|% -0,26
|
|SAHOL
|19,70
|830.623.617
|% -2,18
|
|EKGYO
|2,58
|436.963.398
|% -1,53
|
|ODAS
|2,97
|482.864.726
|% -2,62
|
|YKBNK
|4,40
|635.963.598
|% -1,57
|
|TSKB
|2,05
|291.942.628
|% -0,97
|
|AKBNK
|8,26
|817.369.539
|% -0,60
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6348
|16,6470
|% -0,21
|
|Euro
|17,4314
|17,4544
|% -0,56
|
|Sterlin
|20,0795
|20,1802
|% -0,91
|
|Frank
|17,3531
|17,4577
|% 0,02
|
|Riyal
|4,4164
|4,4385
|% -0,33
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|3,33
|
|Altın Gr.
|978
|978
|1,69
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.637
|12,00
|
|Tam
|6.529
|6.618
|-19,00
|
|Yarım
|3.196
|3.236
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.617
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,82
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,62
|