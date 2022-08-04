***MTRYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.08.2022 17:04
***MTRYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MTRYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Can tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051919
BIST
17:012.728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 43,80
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
17:0117,9521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0250
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
17:0118,3358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0937
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
17:011.028,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 11,21
|Açılış
|: 1.028,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler16:59
|DARDL
|4,29
|270.378.564
|% 10,00
|
|TMSN
|59,45
|533.655.829
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|59.958.223
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.988.562
|% 9,99
|
|OBASE
|12,70
|1.094.499
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SRVGY
|96,70
|87.730.776
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|79.106.204
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|KZBGY
|46,86
|140.561.600
|% -9,45
|
|THYAO
|55,55
|4.182.453.143
|% 1,00
|
|HEKTS
|38,38
|2.488.380.017
|% 8,05
|
|SISE
|23,82
|1.918.748.822
|% 2,32
|
|KARSN
|7,50
|1.440.371.438
|% 6,08
|
|SASA
|50,90
|1.193.638.510
|% 2,13
|
|TSKB
|2,93
|838.548.796
|% 2,09
|
|EKGYO
|3,24
|833.818.314
|% 2,53
|
|YKBNK
|5,07
|1.149.197.030
|% 3,05
|
|KARSN
|7,50
|1.440.371.438
|% 6,08
|
|ZOREN
|2,38
|382.130.189
|% 3,93
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9313
|17,9512
|% 0,13
|
|Euro
|18,3035
|18,3293
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,6731
|21,7818
|% -0,16
|
|Frank
|18,6470
|18,7593
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7630
|4,7869
|% 0,22
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|20,28
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|10,21
|
|Cumhuriyet
|6.851
|6.954
|62,00
|
|Tam
|6.891
|6.942
|39,00
|
|Yarım
|3.358
|3.394
|19,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.696
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,18
|20,21
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,03
|
|B. Petrol
|96,14
|96,14
|-0,64
|
Seans Raporu
16:59
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17:12
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, SNGYO, BRKO, SRVGY