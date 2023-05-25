***MTRYO* *KARYE* *ANELE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
25.05.2023 09:10
***MTRYO******KARYE******ANELE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ANELE, KARYE, MTRYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153691
BIST
18:054.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
0
En Düşük
0
18:0519,9227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0330
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9227
En Düşük
19,8779
18:0521,5012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1222
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5288
En Düşük
21,3717
18:051.252,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.252,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.255,33
En Düşük
1.250,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BLCYT
|10,48
|11.666.110
|% 1,95
|
|ARENA
|13,47
|7.285.192
|% 0,78
|
|PRKAB
|22,34
|16.990.005
|% 0,34
|
|RHEAG
|3,76
|3.289.858
|% 0,00
|
|KLNMA
|10,90
|240.857
|% 0,00
|
|AYES
|16,50
|335.486
|% 0,00
|
|BASCM
|3,93
|277.680
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,49
|168.465
|% 0,00
|
|EUYO
|4,32
|1.437.828
|% 0,00
|
|EKIZ
|12,56
|257.397
|% 0,00
|
|SASA
|50,65
|4.316.714.466
|% 0,00
|
|THYAO
|132,80
|2.880.494.293
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,21
|2.061.120.389
|% 0,00
|
|EUPWR
|77,35
|1.951.010.932
|% 0,00
|
|KCHOL
|72,60
|1.675.386.617
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,21
|2.061.120.389
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,17
|1.094.105.796
|% 0,00
|
|ODAS
|5,74
|910.330.121
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,71
|959.878.059
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,95
|1.395.421.340
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9079
|19,9227
|% 0,17
|
|Euro
|21,4291
|21,5012
|% 0,57
|
|Sterlin
|24,5262
|24,6492
|% 0,01
|
|Frank
|21,8862
|22,0180
|% -0,02
|
|Riyal
|5,2934
|5,3199
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-0,25
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.252
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|9.322
|9.564
|3,00
|
|Tam
|9.359
|9.616
|-12,47
|
|Yarım
|4.583
|4.715
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.285
|2.343
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,07
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,69
|14,71
|-0,05
|
|B. Petrol
|77,97
|77,97
|-0,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58BVSAN
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 44.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 256, 138 adet işlem
-
17:57SOKM
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 27.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 059, 309 adet işlem
-
17:56AZTEK
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 26.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 283, 866 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 36, 700.00 milyon TL de
-
17:55DESPC
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 18.13 lira fiyatla işlem gören hissede 687, 693 adet işlem