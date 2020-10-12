***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Açıklama2020/3. Dönem Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun UnvanıMetro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul DeğerlerA.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.Hisse Senedi% 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025Kamu Borçlanma Senetleri% 0,0125Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,0125BPP (günlük)% 0Ters Repo (O/N)% 0,0015Ters Repo (vadeli)% 0,0015VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,015Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2020 2020 2020 2020 2020Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)58.453 25.629 84.082 27.867 111.949Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)44.088 46.702 90.790 48.814 139.604Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)0 0 0 1 1Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)102.541 72.331