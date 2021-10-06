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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

06.10.2021 18:10



***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

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2021/3. Dönem Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
(Şirketimizin Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ve Işık Menkul Değerler A.Ş. ile hisse senedi işlemleri için geçerli komisyon oranı %0,025'dır. Aşağıda tabloda yeterli sütun bulunmadığından oran tabloda gösterilememiştir.) 

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul DeğerlerA.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş. Invest Az Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,025 % 0,025
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125
BPP (günlük)
% 0
Ters Repo (O/N)
% 0,0015 % 0,0015
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015 % 0,0015
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,015
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2021 2021 2021 2021 2021
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
368.096 55.977 424.073 24.530 448.603
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
51.346 48.935 100.281 54.353 154.634
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
728 739 1.467 768 2.235
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
420.170 105.651 525.821 79.651 605.472
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
84.824.333 82.492.252 83.676.801 84.175.027 83.837.519
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,4953 % 0,1281 % 0,6284 % 0,0946 % 0,7222



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967554


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KERVN 0,88 4.181.380 % 10,00  
NUGYO 12,43 18.050.185 % 10,00  
DOBUR 26,40 3.958.348 % 10,00  
KTSKR 39,94 291.935.567 % 9,97  
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Altın Gr. 504 504 2,04  
Cumhuriyet 3.330 3.381 26,00  
Tam 3.314 3.397 24,71  
Yarım 1.602 1.643 11,95  
Çeyrek 803 822 5,98  
Gümüş.Ons 22,65 22,68 0,03  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,01  
B. Petrol 81,06 81,06 -1,50  
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