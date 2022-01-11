***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Açıklama2021/4. Dönem Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.(Şirketimizin Piramit Menkul Kıymetler A.Ş., A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Işık Menkul Değerler A.Ş. ile hisse senedi işlemleri için geçerli komisyon oranı %0,025'dır. Aşağıda tabloda yeterli sütun bulunmadığından oran tabloda gösterilememiştir.)Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun UnvanıMetro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul DeğerlerA.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş. Invest Az Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Hisse Senedi% 0,025 % 0,025 % 0,025Kamu Borçlanma Senetleri% 0,0125Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,0125BPP (günlük)% 0Ters Repo (O/N)% 0,0015 % 0,0015Ters Repo (vadeli)% 0,0015 % 0,0015VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,015Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)368.096 55.977 424.073 24.530 448.603 98.311 546.914Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)51.346 48.935 100.281 54.353 154.634 62.543 217.177Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)728 739 1.467 768 2.235 614 2.849Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)420.170 105.651 525.821 79.651 605.472 161.468 766.940Ortalama Net Aktif Değer (TL)84.824.333 82.492.252 83.676.801 84.175.012 83.837.514 87.133.827 84.691.141Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,4953 % 0,1281 % 0,6284 % 0,0946 % 0,7222 % 0,1853 % 0,9056http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992810BIST