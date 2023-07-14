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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

14.07.2023 16:50
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar


***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

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Açıklama

2023/2 Dönem Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
(Şirketimizin Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ile hisse senedi işlemleri için geçerli komisyon oranı %0,025'dır. Aşağıda tabloda yeterli sütun bulunmadığından oran tabloda gösterilememiştir.)

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125
BPP (günlük)
% 0,0015
Ters Repo (O/N)
% 0,0015
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,015
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2023 2023 2023
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
180.109 225.552 405.657
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
18.427 18.301 36.729
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
21.183 30.927 52.111
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
219.720 274.777 494.498
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
174.779.352 177.939.824 176.271.095
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,12573 % 0,15442 % 0,28053



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172195


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ALCAR 645,70 148.537.426 % 10,00  
HATEK 11,11 38.067.234 % 10,00  
TUKAS 6,49 345.140.732 % 10,00  
EDIP 12,98 150.064.624 % 10,00  
ELITE 21,56 89.882.219 % 10,00  
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Dolar 26,1573 26,1640 % 0,55  
Euro 29,3761 29,3954 % 0,57  
Sterlin 34,2443 34,4160 % 0,40  
Frank 30,2628 30,4451 % 0,20  
Riyal 6,9531 6,9880 % 0,47  
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17:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.953 1.953 -7,55  
Altın Gr. 1.648 1.648 6,25  
Cumhuriyet 10.975 11.141 -4,00  
Tam 10.627 10.822 39,00  
Yarım 5.313 5.436 19,00  
Çeyrek 2.665 2.718 10,00  
Gümüş.Ons 24,78 24,81 -0,08  
Gümüş Gr. 21,01 21,03 0,19  
B. Petrol 80,89 80,89 -0,47  
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