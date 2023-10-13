***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Açıklama2023/3 Dönem Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.(Şirketimizin Global Menkul Değerler A.Ş. ile hisse senedi işlemleri için geçerli komisyon oranı %0,025'dır. Aşağıda tabloda yeterli sütun bulunmadığından oran tabloda gösterilememiştir.)Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun UnvanıMetro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Hisse Senedi% 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025Kamu Borçlanma Senetleri% 0,0125Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,0125BPP (günlük)% 0,0015Ters Repo (O/N)% 0,0015Ters Repo (vadeli)% 0,0015VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,015Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2023 2023 2023 2023 2023Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)180.109 225.552 405.661 655.299 10.060.957Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)18.427 18.301 36.729 26.853 63.582Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)21.183 30.927 52.111 35.941 88.052Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)219.720 274.777 494.498 718.094 1.212.592Ortalama Net Aktif Değer (TL)174.779.352 177.939.824 176.271.095 250.619.224 201.447.181Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,12571 % 0,15442 % 0,28053 % 0,28652 % 0,60194http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205921BIST