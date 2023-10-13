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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

13.10.2023 15:04
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar


***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

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Açıklama

2023/3 Dönem Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
(Şirketimizin Global Menkul Değerler A.Ş. ile hisse senedi işlemleri için geçerli komisyon oranı %0,025'dır. Aşağıda tabloda yeterli sütun bulunmadığından oran tabloda gösterilememiştir.)

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125
BPP (günlük)
% 0,0015
Ters Repo (O/N)
% 0,0015
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,015
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2023 2023 2023 2023 2023
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
180.109 225.552 405.661 655.299 10.060.957
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
18.427 18.301 36.729 26.853 63.582
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
21.183 30.927 52.111 35.941 88.052
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
219.720 274.777 494.498 718.094 1.212.592
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
174.779.352 177.939.824 176.271.095 250.619.224 201.447.181
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,12571 % 0,15442 % 0,28053 % 0,28652 % 0,60194



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205921


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BMSTL 53,90 51.961.891 % 10,00  
MAALT 901,30 45.146.369 % 10,00  
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Sterlin 33,6866 33,8555 % 0,08  
Frank 30,5796 30,7638 % 0,58  
Riyal 7,3901 7,4272 % 0,26  
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Altın Ons 1.914 1.914 45,39  
Altın Gr. 1.710 1.710 44,08  
Cumhuriyet 11.775 11.953 167,00  
Tam 11.534 11.620 193,00  
Yarım 5.785 5.832 97,00  
Çeyrek 2.884 2.916 48,00  
Gümüş.Ons 22,57 22,59 0,76  
Gümüş Gr. 20,16 20,19 0,71  
B. Petrol 89,00 89,00 3,00  
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