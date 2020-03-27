***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.03.2020 15:01
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 27.03.2020 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite görüşünü alarak, şirketimizin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi yönündeki teklifin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832836
BIST
17:3888.692
En Yüksek
|Değişim
|: -3,10%
|| -2.835,94
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.527
17:386,4573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0618
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
17:387,1024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0426
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
17:38336,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,04
|Açılış
|: 336,54
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|371.450.861
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|217.921.035
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,30
|20.921.601
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|47.069.276
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|AVISA
|12,60
|1.390.581
|% -10,00
|
|RTALB
|5,76
|6.533.166
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.746.773
|% -9,77
|
|QNBFL
|116,60
|6.304.930
|% -9,54
|
|MPARK
|13,95
|47.868.647
|% -8,82
|
|THYAO
|8,86
|1.497.452.684
|% -4,22
|
|GARAN
|7,92
|857.378.928
|% -0,25
|
|ASELS
|23,12
|681.757.300
|% -4,70
|
|ECILC
|5,19
|591.184.516
|% 7,01
|
|PGSUS
|34,54
|371.450.861
|% 10,00
|
|THYAO
|8,86
|1.497.452.684
|% -4,22
|
|IHLGM
|0,86
|138.189.638
|% 2,38
|
|ODAS
|1,28
|183.835.165
|% -3,76
|
|YKBNK
|1,87
|237.280.421
|% -3,61
|
|IHLAS
|0,46
|55.249.033
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9043
|7,9439
|% 1,57
|
|Frank
|6,6872
|6,7275
|% 1,11
|
|Riyal
|1,7143
|1,7229
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.621
|-9,60
|
|Altın Gr.
|335
|336
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,27
|14,32
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,96
|0,00
|
|B. Petrol
|24,45
|24,45
|-1,89
|
Seans Raporu
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