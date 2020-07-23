***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.07.2020 17:10
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/03/2020, 03/07/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.07.2020
Tescil Tarihi
21.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
23/07/2020 / 10124
Açıklamalar
2020 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız denetim şirketi olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin belirlenmesine ilişkin alınan Genel Kurul kararı 21.07.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiş olup, 23.07.2020 tarih ve 10124 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861416
BIST
17:30119.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 1.046,05
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
17:306,8503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
17:307,9408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0139
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9032
17:30414,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,12
|Açılış
|: 414,48
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.010,20
|55.855.477
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.360.870
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.609.967
|% 10,00
|
|KONYA
|376,20
|63.733.618
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.648.262
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|117.108.856
|% -9,99
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|ARMDA
|25,54
|20.746.139
|% -5,48
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|ASELS
|34,82
|1.727.751.842
|% 3,20
|
|EKGYO
|2,33
|1.014.422.994
|% -1,68
|
|THYAO
|11,83
|1.011.028.635
|% 1,02
|
|ISFIN
|4,20
|961.415.307
|% 1,94
|
|ODAS
|2,79
|713.824.794
|% 3,33
|
|EKGYO
|2,33
|1.014.422.994
|% -1,68
|
|ODAS
|2,79
|713.824.794
|% 3,33
|
|ISFIN
|4,20
|961.415.307
|% 1,94
|
|KRDMD
|3,12
|699.554.738
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,75
|294.053.173
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6778
|8,7213
|% -0,25
|
|Frank
|7,3629
|7,4073
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8208
|1,8299
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|12,95
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,85
|
|Cumhuriyet
|2.698
|2.721
|22,90
|
|Tam
|2.779
|2.792
|23,50
|
|Yarım
|1.349
|1.366
|11,50
|
|Çeyrek
|677
|684
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,65
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|4,97
|4,97
|-0,10
|
|B. Petrol
|43,92
|43,92
|-0,36
|
Seans Raporu
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17:42CEMTS
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