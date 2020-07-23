***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27/03/2020, 03/07/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıReform Bağımsız Denetim A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi03.07.2020Tescil Tarihi21.07.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su23/07/2020 / 10124Açıklamalar2020 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız denetim şirketi olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin belirlenmesine ilişkin alınan Genel Kurul kararı 21.07.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiş olup, 23.07.2020 tarih ve 10124 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861416BIST