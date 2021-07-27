***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.07.2021 09:45
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021, 12.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.07.2021
Tescil Tarihi
26.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2021 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız denetim şirketi olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin belirlenmesine ilişkin alınan Genel Kurul kararı 26.07.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951931
BIST
11:041.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,11
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
11:048,5753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0230
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5770
En Düşük
8,5413
11:0410,0997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0062
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1319
En Düşük
10,0795
11:04495,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,18
|Açılış
|: 495,42
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:02
|IDGYO
|2,32
|13.526.891
|% 9,95
|
|EDIP
|5,56
|55.270.289
|% 9,88
|
|YAYLA
|5,35
|104.913.204
|% 9,86
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,74
|7.385.327
|% 9,33
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|SANFM
|19,70
|1.607.241
|% -5,11
|
|DERHL
|4,46
|5.746.918
|% -4,29
|
|EUKYO
|7,24
|729.386
|% -3,98
|
|AYCES
|56,50
|535.552
|% -3,91
|
|THYAO
|12,33
|190.671.931
|% 0,16
|
|PETKM
|5,36
|149.755.079
|% -1,11
|
|GARAN
|8,13
|143.937.364
|% -0,25
|
|YAYLA
|5,35
|104.913.204
|% 9,86
|
|SASA
|29,38
|96.664.350
|% -1,01
|
|YKBNK
|2,24
|82.890.021
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,01
|35.930.265
|% 1,00
|
|PETKM
|5,36
|149.755.079
|% -1,11
|
|EKGYO
|1,79
|47.044.356
|% -1,10
|
|YAYLA
|5,35
|104.913.204
|% 9,86
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5659
|8,5693
|% 0,20
|
|Euro
|10,0889
|10,0943
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,7887
|11,8479
|% 0,04
|
|Frank
|9,3079
|9,3640
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2787
|2,2901
|% 0,23
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-1,87
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,17
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,01
|
|B. Petrol
|73,62
|73,62
|-0,08
|
Seans Raporu
11:02
daha fazla
-
11:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 65 kaybederek (% -0.39 ) 1, 441
-
11:14XU100
Endeks 1, 346 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 25 altında . İşlem hacmi 2, 300.00 milyon TL de
-
11:13EUKYO
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 7.24 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 389 adet işlem
-
11:10SANFM
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 19.70 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 950 adet işlem
-
11:09XU100
Endeks 1, 345 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 2, 177.00 milyon TL de