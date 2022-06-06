***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.06.2022 15:00
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2022 , 18.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.05.2022
Tescil Tarihi
06.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.06.2022 , 10592
Açıklamalar
2022 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız denetim şirketi olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin belirlenmesine ilişkin alınan Genel Kurul kararı 06.06.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034828
BIST
16:192.650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 48,53
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.651
En Düşük
2.620
16:1916,5895
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1752
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5968
En Düşük
15,9954
16:1917,8278
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2310
|Açılış
|: 17,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
16:19988,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 11,58
|Açılış
|: 988,78
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler16:17
|RYSAS
|8,25
|55.930.359
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.444.677
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,44
|43.558.564
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.819.391
|% 9,89
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,53
|104.793.377
|% -6,46
|
|SANFM
|33,72
|13.072.790
|% -3,49
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|DOKTA
|26,04
|4.262.432
|% -2,69
|
|SASA
|44,62
|3.583.120.770
|% 1,64
|
|THYAO
|48,04
|3.579.018.952
|% 0,13
|
|AKBNK
|8,95
|2.239.053.122
|% 2,17
|
|SISE
|21,76
|2.177.747.083
|% 4,51
|
|GARAN
|15,70
|1.842.585.479
|% 4,25
|
|EKGYO
|2,88
|896.525.607
|% 3,60
|
|ODAS
|2,99
|787.017.847
|% 6,79
|
|AKBNK
|8,95
|2.239.053.122
|% 2,17
|
|DOHOL
|4,08
|813.243.031
|% 3,55
|
|YKBNK
|4,94
|974.149.953
|% 2,07
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5881
|16,5940
|% 1,09
|
|Euro
|17,7930
|17,8297
|% 1,32
|
|Sterlin
|20,7635
|20,8676
|% 1,59
|
|Frank
|17,1561
|17,2595
|% 0,98
|
|Riyal
|4,4105
|4,4326
|% 1,09
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|2,01
|
|Altın Gr.
|989
|989
|11,88
|
|Cumhuriyet
|6.578
|6.677
|49,00
|
|Tam
|6.547
|6.710
|44,01
|
|Yarım
|3.165
|3.246
|21,29
|
|Çeyrek
|1.587
|1.623
|10,64
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,37
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|0,38
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,20
|
Seans Raporu
16:17
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-
16:32TUKAS
Yüzde 5.75 oranında artışla 10.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 213, 862 adet işlem
-
16:31ODAS
Yüzde 6.79 oranında artışla 2.99 lira fiyatla işlem gören hissede 266, 178, 472 adet işlem
-
16:30TRCAS
Yüzde 5.90 oranında artışla 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 788, 812 adet işlem
-
16:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, GARAN, EKGYO
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16:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 41 artarak (% 1.90 ) 2, 383