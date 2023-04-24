***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.04.2023 18:31
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 24.04.2023 tarihli kararı ile
Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140558
BIST
18:055.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 10,45
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.010
18:0519,4048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 20,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
18:0521,4381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1918
|Açılış
|: 22,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
18:051.240,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,07
|Açılış
|: 1.240,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.241,07
En Düşük
1.231,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|20,90
|18.497.687
|% 10,00
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 9,99
|
|IHAAS
|143,30
|14.431.409
|% 9,98
|
|ECZYT
|154,40
|249.138.531
|% 9,97
|
|TETMT
|242,70
|27.745.322
|% 9,97
|
|IMASM
|41,70
|162.852.285
|% -9,97
|
|BURCE
|65,00
|80.173.721
|% -9,28
|
|KRGYO
|17,55
|8.745.203
|% -8,83
|
|MEPET
|4,75
|68.194.683
|% -6,68
|
|AVGYO
|3,23
|19.324.179
|% -6,38
|
|THYAO
|136,30
|3.697.256.388
|% 1,72
|
|EREGL
|34,12
|2.082.483.834
|% -0,99
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% -2,64
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 9,99
|
|KOPOL
|41,24
|1.513.131.205
|% 9,97
|
|EKGYO
|6,66
|758.873.029
|% -0,89
|
|ISCTR
|11,74
|1.317.869.285
|% -1,01
|
|YKBNK
|10,16
|931.842.973
|% -0,10
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% -2,64
|
|AKBNK
|17,68
|1.461.386.192
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4008
|19,4048
|% 0,02
|
|Euro
|21,4291
|21,4381
|% 0,90
|
|Sterlin
|24,1160
|24,2369
|% 0,22
|
|Frank
|21,7499
|21,8809
|% 0,40
|
|Riyal
|5,1573
|5,1831
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|6,28
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.241
|2,88
|
|Cumhuriyet
|8.946
|9.081
|1,00
|
|Tam
|9.031
|9.190
|50,00
|
|Yarım
|4.411
|4.493
|28,00
|
|Çeyrek
|2.205
|2.260
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,70
|15,72
|0,06
|
|B. Petrol
|82,49
|82,49
|1,03
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TCELL, KRDMD
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 48 artarak (% 0.03 ) 4, 509
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKTAS, KAREL, FENER, LINK, IHYAY, KOPOL, CVKMD, ECZYT, TETMT, SANEL
-
17:58
TETMT, KOPOL, KAREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
MRGYO, KRGYO, BURVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında