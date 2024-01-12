***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve ÜcretlerDışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve ÜcretlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaDışardan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve ÜcretlerOcak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve ÜcretlerDönem2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun UnvanıMetro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş.Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)452382,1 467247,25 919629,35 661978,64 1581607,99 1570098,52 3151706,51Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun UnvanıMetro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)19950 22050 42000 22050 64050 22050 86100Ortalama Net Aktif Değer (TL)174779352,41 177939824,22 176271095,1 250619224,21 201447181,15 272141471,49 219538239,7Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,27024 % 0,27498 % 0,54554 % 0,27294 % 0,81692 % 0,58504 % 1,47483http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239228BIST