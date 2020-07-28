***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
28.07.2020 15:52
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
11 03/07/2020 08/07/2020 10114
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862477
BIST
16:151.177
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -18,40
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
16:156,9503
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0895
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
16:158,1554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0908
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
16:15432,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,12
|Açılış
|: 432,16
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|28,16
|31.079.711
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|89.715.290
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|750.824
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|43.516.082
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|33.373.898
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.245.140
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|MERIT
|32,40
|181.387
|% -7,85
|
|OSMEN
|14,01
|159.498
|% -7,59
|
|EKGYO
|2,28
|916.596.667
|% -1,72
|
|THYAO
|11,35
|399.856.025
|% -1,99
|
|SISE
|6,13
|396.694.110
|% -3,46
|
|SASA
|14,18
|388.458.104
|% -0,84
|
|DOCO
|402,90
|377.871.461
|% 4,05
|
|EKGYO
|2,28
|916.596.667
|% -1,72
|
|IHLGM
|1,75
|295.974.159
|% -4,37
|
|IHYAY
|1,36
|227.237.591
|% -1,45
|
|TSKB
|1,21
|181.506.294
|% -2,42
|
|YKBNK
|2,28
|298.594.981
|% -2,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8983
|8,9429
|% 0,87
|
|Frank
|7,5317
|7,5770
|% 1,27
|
|Riyal
|1,8424
|1,8517
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-5,11
|
|Altın Gr.
|432
|432
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.831
|2.866
|39,30
|
|Tam
|2.916
|2.948
|40,50
|
|Yarım
|1.416
|1.439
|19,70
|
|Çeyrek
|710
|720
|9,80
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|5,30
|5,32
|-0,12
|
|B. Petrol
|43,84
|43,84
|-0,06
|