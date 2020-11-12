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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme

12.11.2020 11:38
GÜNCEL HABERLER



***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ektedir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
11 11/11/2020 11/11/2020 10200



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888086


BIST




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BIST En Aktif Hisseler15:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 1.145,80 43.323.361 % 9,99  
TLMAN 36,58 11.447.596 % 9,98  
DOAS 28,86 96.980.893 % 9,98  
ETILR 4,96 3.329.355 % 9,98  
TKURU 391,40 6.136.006 % 9,97  
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15:54 Alış Satış %  
Dolar 7,7221 7,7281 % -0,85  
Euro 9,1143 9,1287 % -0,65  
Sterlin 10,1004 10,1511 % -1,62  
Frank 8,3827 8,4331 % -0,97  
Riyal 2,0486 2,0589 % -1,10  
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15:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.871 1.872 7,64  
Altın Gr. 462 462 -4,54  
Cumhuriyet 3.085 3.132 -68,00  
Tam 3.063 3.143 -74,59  
Yarım 1.481 1.520 -36,08  
Çeyrek 743 760 -18,04  
Gümüş.Ons 24,22 24,25 0,01  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 -0,09  
B. Petrol 43,57 43,57 -0,22  
Seans Raporu 15:54
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