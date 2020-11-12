***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
12.11.2020 11:38
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
11 11/11/2020 11/11/2020 10200
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888086
BIST
15:541.285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.278
15:547,7281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0664
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
15:549,1287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0601
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
15:54463,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,06
|Açılış
|: 463,95
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler15:54
|BFREN
|1.145,80
|43.323.361
|% 9,99
|
|TLMAN
|36,58
|11.447.596
|% 9,98
|
|DOAS
|28,86
|96.980.893
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.136.006
|% 9,97
|
|BRYAT
|195,40
|119.288.613
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|GARAN
|8,80
|7.692.018.899
|% 3,53
|
|YKBNK
|2,86
|2.643.011.127
|% 2,14
|
|KRDMD
|4,16
|2.624.411.629
|% 5,05
|
|THYAO
|12,08
|2.140.331.365
|% 2,55
|
|AKBNK
|6,35
|1.863.059.806
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,86
|2.643.011.127
|% 2,14
|
|GARAN
|8,80
|7.692.018.899
|% 3,53
|
|KRDMD
|4,16
|2.624.411.629
|% 5,05
|
|EKGYO
|1,92
|616.053.093
|% 1,05
|
|AKBNK
|6,35
|1.863.059.806
|% 2,09
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7221
|7,7281
|% -0,85
|
|Euro
|9,1143
|9,1287
|% -0,65
|
|Sterlin
|10,1004
|10,1511
|% -1,62
|
|Frank
|8,3827
|8,4331
|% -0,97
|
|Riyal
|2,0486
|2,0589
|% -1,10
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|7,64
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.132
|-68,00
|
|Tam
|3.063
|3.143
|-74,59
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-36,08
|
|Çeyrek
|743
|760
|-18,04
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|43,57
|43,57
|-0,22
|