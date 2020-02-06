MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,52
|22.780.700
|% 20,00
|GYHOL
|30,36
|20.716.220
|% 13,71
|OLMIP
|4,47
|22.575.114
|% 13,16
|RYGYO
|9,50
|89.644.768
|% 13,10
|VESTL
|16,27
|544.138.014
|% 10,08
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7205
|7,7592
|% -0,33
|Frank
|6,1155
|6,1523
|% -0,05
|Riyal
|1,5910
|1,5990
|% 0,11
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.565
|1.566
|8,17
|Altın Gr.
|301
|301
|1,91
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|Yarım
|960
|984
|4,85
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,20
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|B. Petrol
|54,88
|54,88
|-0,40
Seans Raporu
- 17:57EGPRO Yüzde 4.74 oranında artışla 15.04 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 308 adet işlem
- 17:55XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 117, 12 artarak (% 0.08 ) 146, 945
- 17:55XU100 Endeks 122, 493 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 13, 587.00 milyon TL de
- 17:55TTRAK Yüzde 4.07 oranında artışla 62.60 lira fiyatla işlem gören hissede 220, 045 adet işlem
- 17:54IZTAR Yüzde 9.84 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 638 adet işlem