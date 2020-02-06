***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 210.006.852 267.186.310Satışların Maliyeti15 -194.485.635 -268.945.131TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.521.217 -1.758.821BRÜT KAR (ZARAR)15.521.217 -1.758.821Genel Yönetim Giderleri16 -1.718.809 -1.935.956Pazarlama Giderleri16 -248.316 -207.381Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 14.314 743.162Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.568.406 -3.158.996Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.568.406 -3.158.996Finansman Giderleri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.568.406 -3.158.996Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.568.406 -3.158.996DÖNEM KARI (ZARARI)13.568.406 -3.158.996Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.568.406 -3.158.996Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,65000000 -0,15000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.805.712 -715.345Dönem Karı (Zararı)13.568.406 -3.158.996Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.568.406 -3.158.996Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.961.790 2.108.850Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 30.578 12.075Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-5.492.790 4.574.809Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-5.492.790 4.574.809Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.660 -126.912Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 13.107 -112.115Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 5.553 -14.797Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-518.238 -2.351.122İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.800.904 334.801Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.808.125 131.096İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.808.125 131.096Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 425İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 425Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 3.024 15.924Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.005 203.397İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 70.165 38.023İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-78.170 165.374Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 1.126 -14.155Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 10.548 -802İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10.548 -802İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13 528 -1.084Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)528 -1.084Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.805.712 -715.345YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI16.982.966 2.115.886Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 16.465.104 2.218.309Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -102.423Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -85.146Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -17.277Alınan Faiz517.862 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 1.559.154Ödenen Temettüler0 -840.000Alınan Faiz0 2.399.154Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.788.678 2.959.695NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.788.678 2.959.695DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.560.376 15.600.681DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ41.349.054 18.560.376Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 41.361.607 18.572.553Finansal Yatırımlar5 13.607.040 24.579.354Ticari Alacaklar6 2.061.779 253.654İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-20 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.061.779 253.654Diğer Alacaklar7 10 10İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 10 10Peşin Ödenmiş Giderler12 4.484 7.508İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.484 7.508Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar13 767 1.295ARA TOPLAM57.035.687 43.414.374TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR57.035.687 43.414.374DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 60.093 83.172Mobilya ve Demirbaşlar60.093 83.172Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 37.216 44.715Bilgisayar Yazılımları37.216 44.715TOPLAM DURAN VARLIKLAR97.309 127.887TOPLAM VARLIKLAR57.132.996 43.542.261KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 286.804 294.809İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-20 111.091 40.926İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 175.713 253.883Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 15.445 14.319Diğer Borçlar7 11.956 1.408İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 11.956 1.408Kısa Vadeli Karşılıklar10 7.740 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.187 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar5.553 0ARA TOPLAM321.945 310.536TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER321.945 310.536UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar10 19.273 16.308Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19.273 16.308TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.273 16.308TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER341.218 326.844ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar56.791.778 43.215.417Ödenmiş Sermaye14 21.000.000 21.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 1.372.944 1.372.944Paylara İlişkin Primler (İskontolar)134.454 134.454Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.560 -4.395Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.560 -4.395Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.560 -4.395Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 2.508.902 2.508.902Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 18.203.512 21.362.508Net Dönem Karı veya Zararı13.568.406 -3.158.996TOPLAM ÖZKAYNAKLAR56.791.778 43.215.417TOPLAM KAYNAKLAR57.132.996 43.542.261Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 1.372.944 134.454 1.281 2.283.094 18.523.452 3.904.864 47.220.089 47.220.089Transferler225.808 3.679.056 -3.904.864 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.676 -3.158.996 -3.164.672 -3.164.672Kar Payları-840.000 -840.000 -840.000Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 1.372.944 134.454 -4.395 2.508.902 21.362.508 -3.158.996 43.215.417 43.215.417Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 1.372.944 134.454 -4.395 2.508.902 21.362.508 -3.158.996 43.215.417 43.215.417Transferler-3.158.996 3.158.996 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.955 13.568.406 13.576.361 13.576.361Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 1.372.944 134.454 3.560 2.508.902 18.203.512 13.568.406 56.791.778 56.791.778Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)13.568.406 -3.158.996DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.955 -5.676Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.955 -5.676Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.955 -5.676TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.576.361 -3.164.672Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.576.361 -3.164.672http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817485BIST