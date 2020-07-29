***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8 159.239.176 103.163.784 49.245.013 34.836.429Satışların Maliyeti8 -156.011.364 -100.470.613 -40.701.783 -32.103.334TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.227.812 2.693.171 8.543.230 2.733.095BRÜT KAR (ZARAR)3.227.812 2.693.171 8.543.230 2.733.095Genel Yönetim Giderleri-1.055.503 -689.643 -610.443 -325.745Pazarlama Giderleri-204.369 -105.107 -90.148 -42.055Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9 8.458 6.496 3.485 3.042Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 0 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.976.398 1.904.917 7.846.124 2.368.337Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.976.398 1.904.917 7.846.124 2.368.337Finansman Gelirleri0 0 0 0Finansman Giderleri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.976.398 1.904.917 7.846.124 2.368.337Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.976.398 1.904.917 7.846.124 2.368.337DÖNEM KARI (ZARARI)1.976.398 1.904.917 7.846.124 2.368.337Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.976.398 1.904.917 7.846.124 2.368.337Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,05000000 0,09000000 0,19000000 0,11000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.825.763 -1.954.366Dönem Karı (Zararı)1.976.398 1.904.917Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.976.398 1.904.917Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.358.438 -3.996.388Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15.289 15.289Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.298.159 -3.638.641Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-3.298.159 -3.638.641Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.938 9.345Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.491 9.345Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-5.553 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-81.506 -382.381Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.207.803 137.105Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-647.829 253.654İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-647.829 253.654Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-23.092 -16.484Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.887.568 -93.682İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-41.241 -2.497İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.928.809 -91.185Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-3.119 -4.186Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.585 -568İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.585 -568İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.140 -1.629Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.140 -1.629Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.825.763 -1.954.366YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.505.171 4.394.177Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-11.505.171 4.394.177Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.276.142 343.751Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri21.205.929 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri21.205.929 0Ödenen Temettüler0 0Alınan Faiz70.213 343.751Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.596.734 2.783.562NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.596.734 2.783.562DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ41.361.607 18.572.553DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ52.958.341 21.356.115Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 52.969.634 41.361.607Finansal Yatırımlar5 28.410.370 13.607.040Ticari Alacaklar6 2.709.608 2.061.779İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.709.608 2.061.779Diğer Alacaklar10 10İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 10Peşin Ödenmiş Giderler27.576 4.484İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler27.576 4.484Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar3.907 767ARA TOPLAM84.121.105 57.035.687TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR84.121.105 57.035.687DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar48.553 60.093Mobilya ve Demirbaşlar48.553 60.093Maddi Olmayan Duran Varlıklar33.467 37.216Bilgisayar Yazılımları33.467 37.216TOPLAM DURAN VARLIKLAR82.020 97.309TOPLAM VARLIKLAR84.203.125 57.132.996KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 4.174.372 286.804İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-12 69.850 111.091İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 4.104.522 175.713Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12.326 15.445Diğer Borçlar9.371 11.956İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.371 11.956Kısa Vadeli Karşılıklar4.814 7.740Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.814 2.187Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 5.553ARA TOPLAM4.200.883 321.945TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.200.883 321.945UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar37.294 19.273Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar37.294 19.273TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.294 19.273TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.238.177 341.218ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar79.964.948 56.791.778Ödenmiş Sermaye7 42.000.000 21.000.000Sermaye Düzeltme Farkları7 1.372.944 1.372.944Paylara İlişkin Primler (İskontolar)340.383 134.454Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.597 3.560Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.597 3.560Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.597 3.560Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7 2.508.902 2.508.902Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7 31.771.918 18.203.512Net Dönem Karı veya Zararı1.976.398 13.568.406TOPLAM ÖZKAYNAKLAR79.964.948 56.791.778TOPLAM KAYNAKLAR84.203.125 57.132.996Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 1.372.944 134.454 -4.395 2.508.902 21.362.508 -3.158.996 43.215.417 43.215.417Transferler-3.158.996 3.158.996 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.596 1.904.917 1.909.513 1.909.513Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 1.372.944 134.454 201 2.508.902 18.203.512 1.904.917 45.124.930 45.124.930Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 1.372.944 134.454 3.560 2.508.902 18.203.512 13.568.406 56.791.778 56.791.778Transferler13.568.406 -13.568.406 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.157 1.976.398 1.967.241 1.967.241Sermaye Arttırımı21.000.000 205.929 21.205.929 21.205.929Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 1.372.944 340.383 -5.597 2.508.902 31.771.918 1.976.398 79.964.948 79.964.948Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.976.398 1.904.917 7.846.124 2.368.337DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9.157 4.596 -8.968 4.785Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.157 4.596 -8.968 4.785Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.157 4.596 -8.968 4.785TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.967.241 1.909.513 7.837.156 2.373.122Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.967.241 1.909.513 7.837.156 2.373.122http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863629BIST