***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8 212.656.952 130.658.479 53.417.776 27.494.695Satışların Maliyeti8 -205.315.266 -120.325.624 -49.303.902 -19.855.011TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.341.686 10.332.855 4.113.874 7.639.684BRÜT KAR (ZARAR)7.341.686 10.332.855 4.113.874 7.639.684Genel Yönetim Giderleri-1.576.256 -1.095.306 -520.753 -405.663Pazarlama Giderleri-305.103 -152.112 -100.734 -47.005Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9 12.314 9.679 3.856 3.183Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 0 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.472.641 9.095.116 3.496.243 7.190.199Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.472.641 9.095.116 3.496.243 7.190.199Finansman Gelirleri0 0 0 0Finansman Giderleri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11 5.472.641 9.095.116 3.496.243 7.190.199Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.472.641 9.095.116 3.496.243 7.190.199DÖNEM KARI (ZARARI)5.472.641 9.095.116 3.496.243 7.190.199Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.472.641 9.095.116 3.496.243 7.190.199Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,13000000 0,43000000 0,08000000 0,34000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.631.703 1.333.198Dönem Karı (Zararı)5.472.641 9.095.116Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.472.641 9.095.116Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.273.972 -7.847.418Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15.289 22.934Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.190.941 -7.421.969Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -3.190.941 -7.421.969Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.974 8.793Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21.527 8.793Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-5.553 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-114.294 -457.176Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.433.034 85.500Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 353.056 -287.136İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)353.056 -287.136Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.784 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.784 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-10.227 -6.731Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 2.430.068 377.412İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-40.202 4.776İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.470.270 372.636Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-3.866 -3.480Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.669.568 6.663İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.671.995 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.427 6.663İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.781 -1.228Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.781 -1.228Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.631.703 1.333.198YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.519.928 12.061.152Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -15.519.928 12.061.152Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.631.247 442.913Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri21.205.929 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri21.205.929 0Ödenen Temettüler-2.671.979 0Alınan Faiz97.297 442.913Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.743.022 13.837.263NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.743.022 13.837.263DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ41.361.607 18.572.553DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 52.104.629 32.409.816Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 52.121.626 41.361.607Finansal Yatırımlar5 32.317.909 13.607.040Ticari Alacaklar6 1.708.723 2.061.779İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.708.723 2.061.779Diğer Alacaklar2.794 10İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.784 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 10Peşin Ödenmiş Giderler14.711 4.484İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14.711 4.484Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar3.548 767ARA TOPLAM86.169.311 57.035.687TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR86.169.311 57.035.687DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar48.553 60.093Mobilya ve Demirbaşlar48.553 60.093Maddi Olmayan Duran Varlıklar33.467 37.216Bilgisayar Yazılımları33.467 37.216TOPLAM DURAN VARLIKLAR82.020 97.309TOPLAM VARLIKLAR86.251.331 57.132.996KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 2.716.872 286.804İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-12 70.889 111.091İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 2.645.983 175.713Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11.579 15.445Diğer Borçlar2.681.524 11.956İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2.671.995 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.529 11.956Kısa Vadeli Karşılıklar11.883 7.740Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11.883 2.187Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 5.553ARA TOPLAM5.421.858 321.945TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.421.858 321.945UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar35.802 19.273Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar35.802 19.273TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.802 19.273TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.457.660 341.218ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar80.793.671 56.791.778Ödenmiş Sermaye7 42.000.000 21.000.000Sermaye Düzeltme Farkları7 1.372.944 1.372.944Paylara İlişkin Primler (İskontolar)340.383 134.454Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.138 3.560Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.138 3.560Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.138 3.560Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7 3.180.913 2.508.902Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7 28.427.928 18.203.512Net Dönem Karı veya Zararı5.472.641 13.568.406TOPLAM ÖZKAYNAKLAR80.793.671 56.791.778TOPLAM KAYNAKLAR86.251.331 57.132.996Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 1.372.944 134.454 -4.395 2.508.902 21.362.508 -3.158.996 43.215.417 43.215.417Transferler-3.158.996 3.158.996 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.472 9.095.116 9.099.588 9.099.588Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 1.372.944 134.454 77 2.508.902 18.203.512 9.095.116 52.315.005 52.315.005Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 1.372.944 134.454 3.560 2.508.902 18.203.512 13.568.406 56.791.778 56.791.778Transferler672.011 12.896.395 -13.568.406 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.698 5.472.641 5.467.943 5.467.943Sermaye Arttırımı21.000.000 205.929 21.205.929 21.205.929Kar Payları-2.671.979 -2.671.979 -2.671.979Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 1.372.944 340.383 -1.138 3.180.913 28.427.928 5.472.641 80.793.671 80.793.671Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.472.641 9.095.116 3.496.243 7.190.199DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.698 4.472 4.459 -124Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.698 4.472 4.459 -124Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.698 4.472 4.459 -124TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.467.943 9.099.588 3.500.702 7.190.075Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.467.943 9.099.588 3.500.702 7.190.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884414BIST