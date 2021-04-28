***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8 693.248.150 109.994.163Satışların Maliyeti8 -694.232.954 -115.309.581TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-984.804 -5.315.418BRÜT KAR (ZARAR)-984.804 -5.315.418Genel Yönetim Giderleri-583.912 -445.060Pazarlama Giderleri-447.933 -114.221Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9 3.610 4.973Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.013.039 -5.869.726Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.013.039 -5.869.726Finansman Giderleri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.013.039 -5.869.726Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.013.039 -5.869.726DÖNEM KARI (ZARARI)-2.013.039 -5.869.726Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.013.039 -5.869.726Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,05000000 -0,28000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.380.124 -567.753Dönem Karı (Zararı)-2.013.039 -5.869.726Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.013.039 -5.869.726Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.177.489 3.513.226Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.136 7.645Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.201.568 3.549.426Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.201.568 3.549.426Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.466 2.633Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14.869 8.186Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.403 -5.553Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-44.681 -46.478İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.544.574 1.788.747Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.063.405 2.061.779İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.063.405 2.061.779Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-34.326 -22.890Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.568.924 -236.917İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-29.803 -61.773İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.539.121 -175.144Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5.998 -5.867Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.883 -6.025İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-8.883 -6.025İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.844 -1.333Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.844 -1.333Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.380.124 -567.753YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.191.959 4.226.803Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-9.191.959 4.226.803FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.760 34.880Alınan Faiz26.760 34.880Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.545.323 3.693.930NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.545.323 3.693.930DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ45.982.049 41.361.607DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34.436.726 45.055.537Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 34.454.647 45.982.049Finansal Yatırımlar5 46.156.508 38.166.117Ticari Alacaklar6 21.224.744 26.288.149İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 21.224.744 26.288.149Diğer Alacaklar2.794 2.794İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.794 2.794Peşin Ödenmiş Giderler34.326 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler34.326 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar1.844 0ARA TOPLAM101.874.863 110.439.109TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR101.874.863 110.439.109DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar34.242 39.938Mobilya ve Demirbaşlar34.242 39.938Maddi Olmayan Duran Varlıklar28.422 29.862Bilgisayar Yazılımları28.422 29.862TOPLAM DURAN VARLIKLAR62.664 69.800TOPLAM VARLIKLAR101.937.527 110.508.909KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 19.832.293 26.401.217İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-12 83.812 113.615İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 19.748.481 26.287.602Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17.949 11.951Diğer Borçlar1.521 10.404İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.521 10.404Kısa Vadeli Karşılıklar19.955 13.286Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19.955 11.883Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 1.403ARA TOPLAM19.871.718 26.436.858TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.871.718 26.436.858UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar50.504 45.645Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar50.504 45.645TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER50.504 45.645TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.922.222 26.482.503ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar82.015.305 84.026.406Ödenmiş Sermaye7 42.000.000 42.000.000Sermaye Düzeltme Farkları7 1.372.944 1.372.944Paylara İlişkin Primler (İskontolar)340.383 340.383Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-739 -2.677Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-739 -2.677Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-739 -2.677Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7 3.180.913 3.180.913Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7 37.134.843 28.427.928Net Dönem Karı veya Zararı-2.013.039 8.706.915TOPLAM ÖZKAYNAKLAR82.015.305 84.026.406TOPLAM KAYNAKLAR101.937.527 110.508.909Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 1.372.944 134.454 3.560 2.508.902 18.203.512 13.568.406 56.791.778 56.791.778Transferler13.568.406 -13.568.406 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-12.664 -5.869.726 -5.882.390 -5.882.390Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 1.372.944 134.454 -9.104 2.508.902 31.771.918 -5.869.726 50.909.388 50.909.388Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler42.000.000 1.372.944 340.383 -2.677 3.180.913 28.427.928 8.706.915 84.026.406 84.026.406Transferler8.706.915 -8.706.915 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.938 -2.013.039 -2.011.101 -2.011.101Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 1.372.944 340.383 -739 3.180.913 37.134.843 -2.013.039 82.015.305 82.015.305Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-2.013.039 -5.869.726DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.938 -12.664Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.938 -12.664Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.938 -12.664TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.011.101 -5.882.390Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.011.101 -5.882.390http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931916BIST