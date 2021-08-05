***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8 800.277.192 159.239.176 107.029.042 49.245.013Satışların Maliyeti8 -800.432.729 -156.011.364 -106.199.775 -40.701.783TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-155.537 3.227.812 829.267 8.543.230BRÜT KAR (ZARAR)-155.537 3.227.812 829.267 8.543.230Genel Yönetim Giderleri-1.122.837 -1.055.503 -538.925 -610.443Pazarlama Giderleri-578.831 -204.369 -130.898 -90.148Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9 7.883 8.458 4.273 3.485Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 0 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.849.322 1.976.398 163.717 7.846.124Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.849.322 1.976.398 163.717 7.846.124Finansman Gelirleri0 0 0 0Finansman Giderleri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.849.322 1.976.398 163.717 7.846.124Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11 -1.849.322 1.976.398 163.717 7.846.124DÖNEM KARI (ZARARI)-1.849.322 1.976.398 163.717 7.846.124Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.849.322 1.976.398 163.717 7.846.124Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,04000000 0,05000000 0,00000000 0,19000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.347.636 1.825.763Dönem Karı (Zararı)-1.849.322 1.976.398Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.849.322 1.976.398Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.260.965 -3.358.438Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13.622 15.289Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.322.872 -3.298.159Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.322.872 -3.298.159Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23.260 5.938Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.504 11.491Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.756 -5.553Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-98.789 -81.506İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-64.007 3.207.803Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler26.288.149 -647.829İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)26.288.149 -647.829Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-232 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-232 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-41.097 -23.092Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.310.176 3.887.568İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-41.605 -41.241İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-26.268.571 3.928.809Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8.232 -3.119Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.883 -2.585İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-8.883 -2.585İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -3.140Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 -3.140Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.347.636 1.825.763YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.842.829 -11.505.171Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-8.842.829 -11.505.171FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI78.711 21.276.142Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 21.205.929Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 21.205.929Alınan Faiz78.711 70.213YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.416.482 11.596.734NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.416.482 11.596.734DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ45.982.049 41.361.607DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ38.565.567 52.958.341Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 38.585.645 45.982.049Finansal Yatırımlar5 43.686.074 38.166.117Ticari Alacaklar6 0 26.288.149İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 26.288.149Diğer Alacaklar3.026 2.794İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.026 2.794Peşin Ödenmiş Giderler41.097 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler41.097 0ARA TOPLAM82.315.842 110.439.109TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR82.315.842 110.439.109DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 0 0Maddi Duran Varlıklar28.695 39.938Mobilya ve Demirbaşlar28.695 39.938Maddi Olmayan Duran Varlıklar27.483 29.862Bilgisayar Yazılımları27.483 29.862TOPLAM DURAN VARLIKLAR56.178 69.800TOPLAM VARLIKLAR82.372.020 110.508.909KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 91.041 26.401.217İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-12 72.010 113.615İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 19.031 26.287.602Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20.183 11.951Diğer Borçlar1.521 10.404İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.521 10.404Kısa Vadeli Karşılıklar21.053 13.286Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13.894 11.883Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7.159 1.403ARA TOPLAM133.798 26.436.858TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER133.798 26.436.858UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar69.084 45.645Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar69.084 45.645TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER69.084 45.645TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER202.882 26.482.503ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar82.169.138 84.026.406Ödenmiş Sermaye7 42.000.000 42.000.000Sermaye Düzeltme Farkları7 1.372.944 1.372.944Paylara İlişkin Primler (İskontolar)340.383 340.383Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-10.623 -2.677Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.623 -2.677Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.623 -2.677Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7 3.180.913 3.180.913Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7 37.134.843 28.427.928Net Dönem Karı veya Zararı-1.849.322 8.706.915TOPLAM ÖZKAYNAKLAR82.169.138 84.026.406TOPLAM KAYNAKLAR82.372.020 110.508.909Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 1.372.944 134.454 3.560 2.508.902 18.203.512 13.568.406 56.791.778 56.791.778Transferler13.568.406 -13.568.406 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.157 1.976.398 1.967.241 1.967.241Sermaye Arttırımı21.000.000 205.929 21.205.929 21.205.929Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 1.372.944 340.383 -5.597 2.508.902 31.771.918 1.976.398 79.964.948 79.964.948Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler42.000.000 1.372.944 340.383 -2.677 3.180.913 28.427.928 8.706.915 84.026.406 84.026.406Transferler8.706.915 -8.706.915 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.946 -1.849.322 -1.857.268 -1.857.268Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 1.372.944 340.383 -10.623 3.180.913 37.134.843 -1.849.322 82.169.138 82.169.138Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.849.322 1.976.398 163.717 7.846.124DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.946 -9.157 -9.884 -8.968Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.946 -9.157 -9.884 -8.968Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.946 -9.157 -9.884 -8.968TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.857.268 1.967.241 153.833 7.837.156Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.857.268 1.967.241 153.833 7.837.156http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955143BIST