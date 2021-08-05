***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2021 19:00
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
8 800.277.192 159.239.176 107.029.042 49.245.013
Satışların Maliyeti
8 -800.432.729 -156.011.364 -106.199.775 -40.701.783
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-155.537 3.227.812 829.267 8.543.230
BRÜT KAR (ZARAR)
-155.537 3.227.812 829.267 8.543.230
Genel Yönetim Giderleri
-1.122.837 -1.055.503 -538.925 -610.443
Pazarlama Giderleri
-578.831 -204.369 -130.898 -90.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9 7.883 8.458 4.273 3.485
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.849.322 1.976.398 163.717 7.846.124
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.849.322 1.976.398 163.717 7.846.124
Finansman Gelirleri
0 0 0 0
Finansman Giderleri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.849.322 1.976.398 163.717 7.846.124
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11 -1.849.322 1.976.398 163.717 7.846.124
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.849.322 1.976.398 163.717 7.846.124
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.849.322 1.976.398 163.717 7.846.124
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,04000000 0,05000000 0,00000000 0,19000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.347.636 1.825.763
Dönem Karı (Zararı)
-1.849.322 1.976.398
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.849.322 1.976.398
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.260.965 -3.358.438
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.622 15.289
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.322.872 -3.298.159
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.322.872 -3.298.159
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.260 5.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.504 11.491
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.756 -5.553
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-98.789 -81.506
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-64.007 3.207.803
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
26.288.149 -647.829
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
26.288.149 -647.829
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-232 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-232 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-41.097 -23.092
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.310.176 3.887.568
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-41.605 -41.241
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-26.268.571 3.928.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.232 -3.119
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.883 -2.585
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.883 -2.585
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.140
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -3.140
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.347.636 1.825.763
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.842.829 -11.505.171
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-8.842.829 -11.505.171
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.711 21.276.142
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 21.205.929
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 21.205.929
Alınan Faiz
78.711 70.213
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.416.482 11.596.734
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.416.482 11.596.734
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.982.049 41.361.607
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.565.567 52.958.341
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 38.585.645 45.982.049
Finansal Yatırımlar
5 43.686.074 38.166.117
Ticari Alacaklar
6 0 26.288.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 26.288.149
Diğer Alacaklar
3.026 2.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.026 2.794
Peşin Ödenmiş Giderler
41.097 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
41.097 0
ARA TOPLAM
82.315.842 110.439.109
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
82.315.842 110.439.109
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Maddi Duran Varlıklar
28.695 39.938
Mobilya ve Demirbaşlar
28.695 39.938
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.483 29.862
Bilgisayar Yazılımları
27.483 29.862
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
56.178 69.800
TOPLAM VARLIKLAR
82.372.020 110.508.909
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
6 91.041 26.401.217
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-12 72.010 113.615
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 19.031 26.287.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20.183 11.951
Diğer Borçlar
1.521 10.404
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.521 10.404
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.053 13.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13.894 11.883
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.159 1.403
ARA TOPLAM
133.798 26.436.858
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
133.798 26.436.858
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
69.084 45.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
69.084 45.645
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.084 45.645
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
202.882 26.482.503
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
82.169.138 84.026.406
Ödenmiş Sermaye
7 42.000.000 42.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7 1.372.944 1.372.944
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
340.383 340.383
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.623 -2.677
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.623 -2.677
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.623 -2.677
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7 3.180.913 3.180.913
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 37.134.843 28.427.928
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.849.322 8.706.915
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
82.169.138 84.026.406
TOPLAM KAYNAKLAR
82.372.020 110.508.909
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 3.560 2.508.902 18.203.512 13.568.406 56.791.778 56.791.778
Transferler
13.568.406 -13.568.406 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.157 1.976.398 1.967.241 1.967.241
Sermaye Arttırımı
21.000.000 205.929 21.205.929 21.205.929
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 1.372.944 340.383 -5.597 2.508.902 31.771.918 1.976.398 79.964.948 79.964.948
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 1.372.944 340.383 -2.677 3.180.913 28.427.928 8.706.915 84.026.406 84.026.406
Transferler
8.706.915 -8.706.915 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.946 -1.849.322 -1.857.268 -1.857.268
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 1.372.944 340.383 -10.623 3.180.913 37.134.843 -1.849.322 82.169.138 82.169.138
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.849.322 1.976.398 163.717 7.846.124
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.946 -9.157 -9.884 -8.968
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.946 -9.157 -9.884 -8.968
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.946 -9.157 -9.884 -8.968
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.857.268 1.967.241 153.833 7.837.156
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.857.268 1.967.241 153.833 7.837.156
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955143
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