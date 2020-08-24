Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.08.2020 18:10
GÜNCEL HABERLER



***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 24.08.2020
Genel Kurul Tarihi 28.09.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.09.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Cad., No:171 Metro City A Blok Kat:17 1. Levent/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - Kayıtlı Sermaye Tebliğinin (II-18.1) 5. Maddesi uyarınca, Şirketimizin mevcut 75.000.000TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000TL'ye çıkarılması ve izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2020-2024) daha uzatılması yönünde karar alınması ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 11. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2020 tarih ve 7985 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.08.2020 gün ve E.56595615 sayılı yazısı izniyle uygun görülen metnin ortakların onayına sunulması,
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzel yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin belirlenmiş olan "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
5 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MTRYO Olağanüstü GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 MTRYO OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Esas Sözleşme Onaylanan Tadil Metni-Madde 11.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Eylül 2020 tarihinde, Pazartesi günü saat 11:00 Şirket merkezi olan Büyükdere Cad., No:171 Metro City A Blok Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir. Genel Kurula ilişkin bilgiler ekte verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870922


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.108
Değişim :  -0,13% |  -1,44
Açılış :  1.111  
Önceki Kapanış :  1.110  
En Yüksek
1.118 En Düşük
1.106
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 4,40 371.666.694 % 10,00  
BFREN 843,80 23.892.161 % 10,00  
EMKEL 3,30 9.548.196 % 10,00  
IZMDC 17,82 4.246.554 % 10,00  
PKENT 715,00 728.659 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3713 7,3745 % 0,52  
Euro 8,6942 8,7116 % 0,84  
Sterlin 9,6150 9,6632 % 0,42  
Frank 8,0661 8,1147 % 0,64  
Riyal 1,9613 1,9711 % 0,57  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.932 -9,30  
Altın Gr. 458 459 0,72  
Cumhuriyet 3.066 3.113 -22,00  
Tam 3.052 3.129 11,44  
Yarım 1.475 1.514 5,53  
Çeyrek 740 757 2,77  
Gümüş.Ons 26,56 26,59 -0,20  
Gümüş Gr. 6,32 6,32 -0,00  
B. Petrol 45,40 45,40 0,47  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru