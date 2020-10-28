***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 28.09.2020Genel Kurul Tarihi 28.10.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.10.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Büyükdere Cad., No:171 Metro City A Blok Kat:17 1. Levent/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,2 - Başkanlık divanına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,3 - Kayıtlı Sermaye Tebliğinin (II-18.1) 5. Maddesi uyarınca, Şirketimizin mevcut 75.000.000TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000TL'ye çıkarılması ve izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2020-2024) daha uzatılması yönünde karar alınması ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 11. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2020 tarih ve 7985 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.08.2020 gün ve E.56595615 sayılı yazısı izniyle uygun görülen metnin ortakların onayına sunulması,4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin belirlenmiş olan "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,5 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 MTRYO Olağanüstü 2. GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 MTRYO OLAĞANÜSTÜ 2. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Esas Sözleşme Onaylanan Tadil Metni-Madde 11.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları METRO YATIRIM ORTAKLIĞIANONİM ŞİRKETİOLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 2. TOPLANTISITOPLANTI TUTANAĞIMetro Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 28 Eylül 2020 günü yapılması duyurulan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının toplantı nisabının sağlanamamış olması nedeniyle işbu Genel Kurul 2. toplantısı nisapsız olarak yapılmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 28 Ekim 2020 Çarşamba günü, saat 10.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/10/2020 tarih ve 58557986 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan ÖZKAN gözetiminde toplanıldı.Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 05 Ekim 2020 tarih 10174 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 28 Eylül 2020 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 75.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 75.000.000 adet hisseden 1-TL sermayesine tekabül eden 1 adet hissenin Asaleten, 2.100.001TL sermayesine tekabül eden 2.100.001 adet hissesinin vekaleten olmak üzere, toplam 2.100.002TL sermayesine tekabül eden 2.100.002 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu anlaşıldığından toplantının açılarak ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Toplantı Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Toplantı Yazmanlığına Şeyma ŞENEL ve Oy Toplama Memurluğuna Büşranur HAFİF iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Toplantı Yazmanlığına Şeyma ŞENEL ve Oy Toplama Memurluğuna Büşranur HAFİF'in seçilmesine Elektronik katılımcı Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1TL'lik olumsuz oyuna karşılık, 2.100.001TL sermayeye isabet eden olumlu oy sonucu OYÇOKLUĞU ile karar verildi.2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanlığına, Olağanüstü Genel kurul evraklarının ve tutanaklarının hissedarlar adına imzalanması için yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda Ceren DEŞEN'e yetki verilmesine Elektronik katılımcı Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1TL'lik olumsuz oyuna karşılık, 2.100.001TL sermayeye isabet eden olumlu oy sonucu OYÇOKLUĞU ile karar verildi.3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Kayıtlı Sermaye Tebliğinin (II-18.1) 5. Maddesi uyarınca, Şirketimizin mevcut 75.000.000TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000TL'ye çıkarılması ve izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2020-2024) daha uzatılması yönünde karar alınması ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 11. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2020 tarih ve 7985 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.08.2020 gün ve E.56595615 sayılı yazısı izniyle uygun görülen metnin ortakların onayına sunulması onayladıkları haliyle tadil edilmesine Elektronik katılımcı Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1TL'lik olumsuz oyuna karşılık, 2.100.001TL sermayeye isabet eden olumlu oy sonucu OYÇOKLUĞU ile karar verildi. Onaylı tadil metinleri divan heyetince imza edilerek işbu tutanağın ekine konuldu.4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 20.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 20.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Elektronik katılımcı Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1TL'lik olumsuz oyuna karşılık, 2.100.001TL sermayeye isabet eden olumlu oy sonucu OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.5. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Toplantı Başkan tarafından bildirildi. 28/10/2020 Saat:10:15BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI OY TOPLAMABAŞKANI GÖREVLİSİHAKAN ÖZKAN Özgür YANAR Büşranur HAFİFTOPLANTI YAZMANIŞeyma ŞENELHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 olağanüstü 2. toplantı tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimiz Olağanüstü Genel Kurul 2. Toplantısı 28 Ekim 2020 tarihinde Büyükdere Cad., No:171 Metro City A Blok Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884625BIST