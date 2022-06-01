***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
01.06.2022 16:04
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çeşitli basın organlarında Sn. Galip Öztürk hakkında çıkan haberlere ilişkin şirketimiz adına açıklama yapılması gereği doğmuştur. Sn. Galip Öztürk şirketimiz yönetiminde veya herhangi bir idari bir pozisyonda bulunmamaktadır.
Ayrıca Sn. Galip Öztürk'ün avukatı tarafından şirketimize iletilmiş olan Kamuoyunu bilgilendirme yazısında Sn. Galip Öztürk'ün şirketimize ait paya sahip olmadığı bilgisi yer almaktadır.
Konu ile ilgili şirketimize gelen bir bilgi bulunmamaktadır. Gelişmeler tarafımızca basından takip edilmektedir.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033929
BIST
17:502.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 20,02
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:5016,4087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0133
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:5017,5490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0727
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5042
17:50972,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,28
|Açılış
|: 972,67
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:50
|PENTA
|496,60
|83.295.491
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|235.237.674
|% 9,98
|
|OZRDN
|12,91
|2.362.661
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.986.568
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|40.279.321
|% 9,86
|
|PSGYO
|12,96
|256.119.423
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.106.427
|% -9,97
|
|MEPET
|3,23
|25.916.938
|% -7,98
|
|METRO
|1,11
|74.986.656
|% -6,72
|
|AVTUR
|2,18
|2.522.761
|% -5,63
|
|THYAO
|49,40
|3.667.867.575
|% -1,00
|
|SASA
|37,68
|2.007.338.194
|% 3,29
|
|GARAN
|15,07
|1.878.445.308
|% 3,57
|
|KRDMD
|14,92
|1.730.450.113
|% 1,50
|
|SISE
|20,94
|1.660.865.883
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,81
|1.079.680.459
|% -2,09
|
|YKBNK
|4,74
|1.373.316.167
|% 2,82
|
|DOHOL
|3,98
|1.114.909.356
|% -0,75
|
|KARSN
|7,24
|1.329.071.290
|% 3,58
|
|AKBNK
|8,45
|1.514.936.499
|% 1,08
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3987
|16,4087
|% 0,08
|
|Euro
|17,5293
|17,5490
|% -0,41
|
|Sterlin
|20,4391
|20,5416
|% -0,85
|
|Frank
|16,9563
|17,0585
|% -0,42
|
|Riyal
|4,3620
|4,3838
|% 0,00
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|3,72
|
|Altın Gr.
|972
|972
|2,55
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,74
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,10
|
|B. Petrol
|118
|118
|1,90
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL