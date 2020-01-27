***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 12.962.615,71 20,86TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 2,05 7,2 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 500.000,9 3.325.005,3 5,35Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 1,05 7,2 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 2,39 19,15 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 0,91 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE T 5,48 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,23 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 0,81 5,71 0ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,72 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 200.003,82 1.402.080,09 2,26Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 6,18 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 4,14 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 2,82 24,51 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.502.477,11 8.235.444,03 13,25Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 1 10,57 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 4,66 4 1.000.000 0,99 08/05/2018 32,47 0,92 923.824,52 100 1,49Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 923.824,52 100 1,49B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 27/01/2020 TRT050624T19 10,54 0 2.001.726,03 0,99 24/01/2020 11,06 723760959277781769 2.007.515 0,99 2.001.726,03 4,15 3,22REPO 27/01/2020 TRT050624T19 10,54 0 6.005.178,08 0,99 24/01/2020 11,06 723760959277781771 6.022.530 0,99 6.005.178,08 12,45 9,66REPO 27/01/2020 TRT050624T19 10,54 0 4.503.883,56 0,99 24/01/2020 11,06 723760957277781785 4.516.900 0,99 4.503.883,56 9,33 7,25REPO 27/01/2020 TRT050624T19 10,54 0 15.513.376,71 0,99 24/01/2020 11,06 723760959277781786 15.558.190 0,99 15.513.376,71 32,15 24,97REPO 27/01/2020 TRT050624T19 10,54 0 16.013.808,22 0,99 24/01/2020 11,06 723760959277781798 16.060.070 0,99 16.013.808,22 33,19 25,77REPO 27/01/2020 TRT050624T19 10,54 0 4.003.452,05 0,99 24/01/2020 11,06 723760959277781799 4.015.025 0,99 4.003.452,05 8,3 6,44REPO 27/01/2020 TRT100620T16 10,54 0 125.092,47 0,8 24/01/2020 9,41 723760959277543522 155.000 0,8 125.092,47 0,25 0,2REPO 27/01/2020 TRT100620T16 10,54 0 87.064,36 0,82 24/01/2020 9,41 723760959277543731 105.000 0,82 87.064,36 0,18 0,14GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 48.253.581,48 48.440.230 48.253.581,48 100 77,65ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 53.456.076,31 62.140.021,71 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ62.140.022,27 % 0 % 108,62B. HAZIR DEĞERLER1.971,16 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.971,16 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)909.155,32 % 100 % 1,59a) Takastan Alacaklar906.571 % 99,72 % 1,59b) Diğer Alacaklar2.584,32 % 0,28 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)54.011,93 % 0 % 0,1D. BORÇLAR (-)-5.897.108,17 % 100 -% 10,31a) Takasa Borçlar-5.779.466,65 % 98,01 -% 10,1b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-117.641,52 % 1,99 -% 0,21NET VARLIK DEĞERİ57.208.052,51 % 0 % 100Pay Sayısı21.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,72İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama24.01.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814581BIST