***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) ğer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 1.200.386,83 5.212.974,45 8,61TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 1.000.002,05 3.940.007,4 6,51İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,9 5,21 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 1,05 6,93 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 2,39 18,47 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 0,96 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 6,12 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,24 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 0,81 6,36 0ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,72 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 3,82 73,63 0Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 6,76 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 4,17 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 2,82 24,18 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 200.001,11 1.270.002,29 2,1Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 369 2.817,37 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,49 4 1.000.000 0,99 08/05/2018 21,94 0,92 926.794,55 100 1,53Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 926.794,55 100 1,53B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 10/02/2020 TRT070727T13 11,25 0 6.506.010,27 1,37 07/02/2020 11,9 724315113138020656 4.727.280 1,37 6.506.010,27 11,96 10,75REPO 10/02/2020 TRT100620T16 9 0 328.242,63 0,86 07/02/2020 9,41 724315113138003487 380.000 0,86 328.242,63 0,6 0,54REPO 10/02/2020 TRT110226T13 11,49 0 15.014.165,75 1,03 07/02/2020 12,17 724315113138001859 14.478.605 1,03 15.014.165,75 27,61 24,81REPO 10/02/2020 TRT180123T10 11,24 0 5.004.619,18 1,02 07/02/2020 11,89 724315113138019232 4.887.040 1,02 5.004.619,18 9,2 8,27REPO 10/02/2020 TRT201021T25 11,26 0 20.018.509,59 1,06 07/02/2020 11,91 724315113138019539 18.815.450 1,06 20.018.509,59 36,81 33,08REPO 10/02/2020 TRT240227T17 11,25 0 7.506.934,93 1,05 07/02/2020 11,9 724315113138020666 7.110.325 1,05 7.506.934,93 13,8 12,41GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 54.378.482,35 50.398.700 54.378.482,35 89,86ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 56.578.869,18 60.518.251,35 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ60.518.251,88 % 0 % 104,51B. HAZIR DEĞERLER1.990,63 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.990,63 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)3.407.312,16 % 100 % 5,89a) Takastan Alacaklar3.405.896,26 % 99,96 % 5,89b) Diğer Alacaklar1.415,9 % 0,04 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)57.645,12 % 0 % 0,1D. BORÇLAR (-)-6.080.204,02 % 100 -% 10,5a) Takasa Borçlar-5.992.596,65 % 98,56 -% 10,35b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-87.607,37 % 1,44 -% 0,15NET VARLIK DEĞERİ57.904.995,77 % 0 % 100Pay Sayısı21.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,76İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama07.02.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817977BIST