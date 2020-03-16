***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 7.639.243,83 14.560.668,53 31,1TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 500.002,05 1.400.005,62 2,99İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,9 4,02 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 1,05 5,81 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 2,39 13,79 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 0,57 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 5,88 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,18 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 0,81 6,06 0ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,64 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 988.860,82 5.338.877,15 11,41Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 6,25 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 2,23 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 2.250.002,82 2.272.518,85 4,85Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.900.001,11 5.545.001,46 11,84Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 369 4.226,08 0,01SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,49 4 1.000.000 0,99 08/05/2018 16,08 1 1.003.940,32 100 2,14Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 1.003.940,32 100 2,14B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 16/03/2020 TRT070727T13 10,72 0 10.509.234,25 1,42 13/03/2020 11,28 725700772667060498 7.365.290 1,42 10.509.234,25 33,62 22,44REPO 16/03/2020 TRT071020T23 10,72 0 168.127,04 0,78 13/03/2020 9,63 725700772666966657 215.000 0,78 168.127,04 0,54 0,36REPO 16/03/2020 TRT160920T25 10,72 0 66.051,53 0,91 13/03/2020 9,96 725700772666820318 71.825 0,91 66.051,53 0,21 0,14REPO 16/03/2020 TRT240724T15 10,72 0 9.508.354,79 0,89 13/03/2020 11,28 725700772667060497 10.631.705 0,89 9.508.354,79 30,42 20,31REPO 16/03/2020 TRT270923T11 10,72 0 11.009.701,1 0,92 13/03/2020 11,32 725700772667055631 11.828.985 0,93 11.009.701,1 35,22 23,51GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 31.261.468,71 30.112.805 31.261.468,71 66,76ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 39.900.712,54 46.826.077,56 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ46.826.078,08 % 0 % 90,03B. HAZIR DEĞERLER1.962,19 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.962,19 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)5.204.358,32 % 100 % 10,01a) Takastan Alacaklar5.202.030,39 % 99,96 % 10,01b) Diğer Alacaklar2.327,93 % 0,04 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)73.865,32 % 0 % 0,14D. BORÇLAR (-)-97.210,44 % 100 -% 0,19a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-97.210,44 % 100 -% 0,19NET VARLIK DEĞERİ52.009.053,47 % 0 % 100Pay Sayısı21.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,48İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama13.03.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829352BIST