***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 1.500.386,83 3.450.125,92 6,57TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 2,05 5,58 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,9 4,22 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 1,05 5,52 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 2,39 12,76 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 0,62 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 5,7 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,21 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 0,81 5,91 0ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,63 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 300.003,82 1.371.052,58 2,61Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 4,52 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 2,74 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 2,82 17,51 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 1.200.001,11 2.074.001,48 3,95Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 369 5.011,85 0,01SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,49 4 1.000.000 1 08/05/2018 16,08 1,01 1.012.591,32 100 1,93Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 1.012.591,32 100 1,93B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 06/04/2020 TRT050624R19 9,51 0 16.512.341,1 1,01 03/04/2020 9,5232 726532278335516232 16.271.845 1,01 16.512.341,1 34,38 31,46REPO 06/04/2020 TRT070727T13 9,51 0 3.502.617,81 1,44 03/04/2020 9,5232 726532278335516233 2.430.635 1,44 3.502.617,81 7,29 6,67REPO 06/04/2020 TRT070727T13 9,51 0 4.503.365,75 1,44 03/04/2020 9,5232 726532278335518213 3.125.105 1,44 4.503.365,75 9,38 8,58REPO 06/04/2020 TRT130520T14 9,51 0 199.127,58 0,87 03/04/2020 8,1096 726532278335476116 230.000 0,87 199.127,58 0,41 0,38REPO 06/04/2020 TRT210721T11 9,51 0 15.511.593,15 2,29 03/04/2020 9,5232 726532278335518209 6.783.160 2,29 15.511.593,15 32,3 29,55REPO 06/04/2020 TRT220921T18 9,51 0 7.505.547,95 0,94 03/04/2020 9,4138 726532278335483962 7.999.520 0,94 7.505.547,95 15,63 14,3REPO 06/04/2020 TRT230222T13 9,51 0 292.187,2 2,15 03/04/2020 8,1096 726532278335483237 135.570 2,16 292.187,2 0,61 0,56GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 48.026.780,54 36.975.835 48.026.780,54 91,5ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 50.527.167,37 52.489.497,78 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ52.489.498,28 % 0 % 102,79B. HAZIR DEĞERLER1.383,37 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.383,37 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)2.109,58 % 100 % 0a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar2.109,58 % 100 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)69.692,59 % 0 % 0,14D. BORÇLAR (-)-1.499.852,11 % 100 -% 2,94a) Takasa Borçlar-1.383.000 % 92,21 -% 2,71b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-116.852,11 % 7,79 -% 0,23NET VARLIK DEĞERİ51.062.831,71 % 0 % 100Pay Sayısı21.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,43İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama03.04.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834973BIST