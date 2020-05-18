***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 5.700.387,03 10.715.450,44 16,45TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 2,05 6,71 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,9 4,49 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 1,05 5,93 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 2,39 15,51 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 0,8 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 7,52 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,29 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 2.000.000 4.110.000 6,31TOPLAM 2.000.000,81 4.110.007,81 6,31ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,67 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 3,82 67,61 0Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 5,81 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 3,69 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 1.500.002,82 1.950.019,16 3Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.200.001,31 4.642.002,22 7,12Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 369 13.310,03 0,02SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,3 4 1.000.000 1 08/05/2018 15,34 0,99 993.466,64 100 1,52Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 993.466,64 100 1,52B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 0 46.500 34,69 15/05/2020 0 0 0 34,52 1.605.180 3 2,46REPO 18/05/2020 TRT060825T15 9,5 0 20.014.630,14 0,99 15/05/2020 9,3045 728193915283058800 20.107.125 1 20.014.630,14 37,45 30,72REPO 18/05/2020 TRT071020T23 9,5 0 56.032,22 0,8 15/05/2020 7,2487 728193915282901330 70.000 0,8 56.032,22 0,1 0,09REPO 18/05/2020 TRT071020T23 9,5 0 248.142,68 0,86 15/05/2020 7,2487 728193915282963321 290.000 0,86 248.142,68 0,46 0,38REPO 18/05/2020 TRT090621T18 9,5 0 11.508.034,25 0,89 15/05/2020 8,8685 728193915282900256 12.980.255 0,89 11.508.034,25 21,53 17,66REPO 18/05/2020 TRT110226T13 9,5 0 18.013.004,38 0,92 15/05/2020 9,1844 728193915283037427 19.536.885 0,92 18.013.004,38 33,7 27,65REPO 18/05/2020 TRT261022T10 9,5 0 2.001.444,93 2,14 15/05/2020 9,1844 728193915283037428 935.820 2,14 2.001.444,93 3,74 3,07GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 51.887.788,6 53.446.468,6 82,03ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 58.588.175,63 65.155.385,68 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ65.155.386,22 % 0 % 97,64B. HAZIR DEĞERLER1.592.229,65 % 100 % 2,39a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.592.229,65 % 100 % 2,39c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)5.801,6 % 100 % 0,01a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar5.801,6 % 100 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)62.673,16 % 0 % 0,09D. BORÇLAR (-)-89.230,04 % 100 -% 0,13a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-89.230,04 % 100 -% 0,13NET VARLIK DEĞERİ66.726.860,59 % 0 % 100Pay Sayısı34.142.736,14 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,95İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama15.05.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845711BIST